Nano Jr, amenazado en redes sociales: «Recibo audios amenazantes»

Hace unas semanas David, conocido como Nano Jr, se hizo viral en redes sociales al compartir una importante reflexión sobre la precariedad juvenil. «Yo tengo una pregunta muy seria: si tú vienes de una buena familia, que te dan tu paga, te compran tus cosas… ¿Por qué dejas el instituto? ¿Por qué te gastas ese dinero que te dan tus padres en porros, en fiestas?», comentaba en un video.

Unas palabras que fueron muy aplaudidas y que se hicieron eco en numerosas redes sociales. Su forma de pensar a tan corta edad han provocado que haya dado varias charlas en institutos «a chavales muy interesados en hablar y debatir». Un encuentro con jóvenes alumnos del que salió «encantado» y con el que ha recibido muy buenos comentarios.

Nano Jr, amenazado en sus redes sociales: «Recibo audios amenazantes y llamadas en oculto» https://t.co/O9uLGvNTVA — mtmad (@mtmad) October 31, 2023

Sin embargo, y tristemente, durante los últimos días Nano Jr ha tenido que sufrir el acoso de numerosas personas en redes sociales. Una situación que ha querido contar a través de sus historias de Instagram y que le ha hecho pasar momentos muy agridulces.

«Hoy ha sido un día duro. He recibido varios mensajes, ya no sólo de críticas, sino de amenazas, audios y llamadas en oculto», comenzaba explicando. «Pero, ¿sabéis qué? Que ésta es gente vacía que no sabe que hacer con su vida y, mientras están en sus casas criticando y haciendo el tonto, yo he dado tres charlas a chavales, sigo trabajando y cuido a mi familia. Nada ni nadie me va a quitar las fuerzas ni las ganas para salir adelante», dejaba claro.

Pasar del anonimato a ser un rostro conocido no es una transición fácil. La toxicidad de las redes sociales ha causado estragos en el joven de 22 años. De hecho, hace unos días recibió numerosas críticas por haber sido obsequiado con un coche por un empresario malagueño que quiso premiar el mensaje de vida que hace llegar a los más jóvenes.