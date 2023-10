Nano Jr, el joven viral por tener dos trabajos, tiene una crítica para las televisiones

La historia de Nano Jr, el joven que se convirtió en viral por tener dos trabajos, se ha convertido en todo un ejemplo para millones de jóvenes y en uno de los vídeos más vistos de los últimos tiempos, pero no todo ha sido bueno desde que saltase a la fama. y tiene una crítica para los programas de televisión en los que ha aparecido.

Su alegato por el esfuerzo y el trabajo duro le sirvió para ser la persona más buscada del momento, lo que le hizo aparecer en muchos de los programas de mayor audiencia de la televisión. Uno de ellos fue Hoy en día, el nuevo magazine matinal de Canal Sur presentado por Toñi Moreno, gracias al que ha conseguido un coche nuevo completamente gratis gracias a un empresario andaluz que se lo quiso regalar de forma completamente desinteresada.

Su última entrevista fue en el canal de Twitch Zona gemelos, uno de los más populares del momento en la red de streaming. En ella, además de desvelar cuánto dinero gana con sus dos famosos trabajos, también dio una opinión sobre cómo ha vivido su repentino salto a la fama.

Nano Jr, lejor de estar agradecido por lo que ha conseguido gracias a su exposición de los últimos días se ha mostrado crítico. Todo comenzó cuando uno de los espectadores del canal le preguntó si las televisiones le habían pagado, a lo que él no dudó en contestar: «No. ¿Sabes por qué? Porque yo no sé muy bien cómo va el tema este de la tele y me daba cosa pedirles dinero o algo».

Pese a que no preguntó en ningún momento por si estarían pagadas sus entrevistas y tampoco pidió ningún tipo de cobro por ellas, critica que los propios programas no hayan querido ofrecerle nada a cambio de su imagen. «Me ha dado mucha audiencia y visibilidad, pero también creo que pierdes tiempo en ir. Eso es obvio y el tiempo vale dinero», lamentaba.

Aunque Nano Jr nunca estuvo obligado a ir a ninguno de esos platós, días después cree que podría haber cometido un error pese a que ha conseguido un coche y varias ofertas de trabajo de empresas que han querido ayudarle: «Pierdes tus derechos de imagen, cuentas cosas personales. Que al fin y al cabo lo he contado porque yo querido».

En esa misma entrevista ha explicado que espera que su vida cambie en las próximas semanas, tanto que ya tiene ofertas de varias empresas que quieren contar con él como imagen publicitaria. Una de ellas se trata de una clínica con la que se arreglará un problema en la dentadura que le tiene acomplejado desde hace tiempo.