Nano Jr, el joven viral por tener dos trabajos, desvela el dinero que gana

Nano Jr, el joven que se ha hecho viral por un vídeo en el que contaba que tenía dos trabajos para ayudar a su familia, está viviendo esta fama inesperada con gran sorpresa. Pese a que la mayoría de comentarios son positivos no faltan las críticas de los que le acusan de estarse aprovechando de la situación, algo que le ha llevado a explicar cuánto dinero gana y responder a sus haters en las rede sociales.

Su reflexión sobre la actitud de los jóvenes en las actualidad en la que explica que trabaja 15 horas al día en dos empleos para poder llevar dinero a su casa le hizo saltar a la fama. Gracias a esto ha sido entrevistado en varios programas de televisión e incluso un empresario andaluz le ha regalado un coche para poder ir a trabajar más rápido y sin tener que ir andando, como hacía hasta ahora.

Nano Jr. trabaja como repatidor de una conocida empresa durante el día y cuando llega la noche se convierte en camarero de un restaurante, lo que se traduce en que comienza a trabajar a las 10 de la mañana y no acaba hasta pasadas las 12 de la madrugada. Gracias a su aparición en televisión ha recibido ofertas de todo tipo, tanto para otro trabajos como para ser imagen de marcas.

Tras pasar por programas como TardeAR, Cuatro al día y Hoy en Día, el programa de Toñi Moreno en Canal Sur, ha concedido una entrevista para el canal de Twitch Awesom TV, donde ha dado más detalles de su vida. Una de las preguntas que más le hicieron los espectadores fue su sueldo, a lo que no dudó en contestar: «1800 entre los dos trabajos».

En la misma charla ha querido explicar que está intentado aprovechar el momento gracias a las redes, por lo que puede que su vida cambie gracias a la viralidad de su vídeo. Una de las ventajas es que una empresa le ha ofrecido arreglarle un problema en la dentadura que le tiene «muy acomplejado» desde hace tiempo.

Pero no todo es tan bueno como puede parecer, ya que la fama también esta dando algunos problemas a Nano Jr., tal y como ha explicado en un nuevo vídeo en su Tik Tok. Las críticas por aprovecharse de la situación le están llegando, algo que no le está gustando.

@nano.jr10 Y queria agradecer a los que se meten en los comentarios ,me defendéis y apoyáis,no sabéis cuanto me alegra cuando lo leo😍❤️🫶🏻 ♬ sonido original – NanoJr

El joven asegura que no ha «pedido nada a nadie, solo lancé un mensaje desde el corazón. ¿Por qué no os alegráis por mí, por lo que me está pasando y porque un mensaje así haya llegado a tanta juventud?», se pregunta. También pide respeto para haters que utilizan las redes para atacarle: «Yo no me he metido con nadie, ni he hecho nada malo y creo que no merezco vuestros malos comentarios».