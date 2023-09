No es ningún secreto que las redes sociales son una plataforma verdaderamente espectacular para hacer virales historias verdaderamente fascinantes. Un claro ejemplo lo encontramos en David, más conocido como Nano. Se trata de un joven que, en cuestión de horas, se ha hecho conocido en todo el país por su significativa historia.

Desde un principio, a través de su perfil de Tik Tok, David ha dejado claro que su objetivo con los vídeos que publica es tratar de hacer reflexionar a las personas sobre cómo todas y cada una de sus acciones pueden afectar de muchas maneras. Sobre todo si hablamos de relaciones familiares, bienestar en el hogar o, incluso, la conciencia de clase.

En una serie de vídeos publicados en la mencionada red social, David ha compartido diversas experiencias de su día a día. Entre otras tantas cuestiones, confesó tener dos trabajos para sacar adelante a su familia. Una familia que, a pesar de ser humilde y gracias al esfuerzo de todos, no les falta absolutamente nada.

«Si en casa falta aceite, voy a comprar una garrafa de aceite, o unas zapatillas para mi hermana, voy y se las compro», explicó el creador de contenido. De esta forma, no tardó en aconsejar a sus seguidores a que jamás, bajo ningún concepto, aparenten lo que no son. Y no solamente eso, sino que es importante que se tenga en cuenta la situación propia, pero también la de los demás.

Por si fuera poco, en estos vídeos en Tik Tok, David explica con todo lujo de detalles cómo son sus jornadas de trabajo. Desde por la mañana hasta por la tarde trabaja como repartidor. Después, por la noche y sin apenas tiempo de cambiarse, hace frente a otro trabajo en la hostelería, donde termina a altas horas de la madrugada.

Entre los tantos mensajes que tiene Nano, uno de los que más ha calado hondo ha sido el siguiente: «No aparentar ser de calle, cuando calle es cuidar a tu familia». De hecho, este vídeo en cuestión es el que rápidamente se ha hecho viral, alcanzando a millones de personas en nuestro país. Al fin al cabo, y por desgracia, son muchos los jóvenes que tienen que hacer frente a situaciones que son bastante similares.