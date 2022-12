Como cada noche, el pasado jueves una nueva tanda de solteros llegó al restaurante de First Dates dispuestos a conocer a su media naranja. Hay millones de personas en el mundo y cada una diferente en físico y personalidad y uno de los solteros ha destacado precisamente por su diferencia.

El comensal en cuestión fue Nacho, un bombero forestal de Salamanca. Carlos Sobera le preguntó nada más entrar al restaurante como definía su estilo a la hora de vestir y este respondió que sería “metal gótico”. “Soy consciente de que llamo la atención, aunque no me gusta. Es que desde que tengo uso de razón me he vestido como mejor me he sentido, pero sé que eso le llama mucho la atención a la gente”, ha añadido después.

Nacho y María coinciden en que no conectan como pareja y deciden no tener una segunda cita 💔 #FirstDates8D https://t.co/OzyRhvUspi — First Dates (@firstdates_tv) December 9, 2022

Sobre lo que busca una chica chica pidió “que sea como yo, que le guste la naturaleza, el campo y la oscuridad”. Su cita fue María, una maestra de educación infantil calmada y con buen carácter. Además, dice que le gusta ir al natural y sin maquillaje. En cuanto al estilismo de su cita, confiesa que le ha gustado: “Es muy personal y con mucho carácter. Eso me gusta en una persona, que se muestre tal como es”.

Tal y como empezaba la cita con las primeras impresiones en la barra del restaurante de First Dates, parecía que a priori habían conectado. Sin embargo, mientras fue transcurriendo la cita la cosa se empezó a enfriar. Sí que tenían cosas en común, pero no las suficientes.

En la decisión final ambos han coincidido en que no se veían como pareja. “Yo no tendría una segunda cita contigo porque no hemos terminado de conectar en el sentido de relación de pareja, pero sí que me gustaría seguir conociéndote como persona. Me parece que tienes muchísimo que aportar”, ha explicado Nacho. María ha estado de acuerdo en seguir conociéndose como amigos porque le parecía una persona muy interesante.