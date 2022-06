Nacho Palau se pronuncia sobre cómo es Miguel Bosé con sus hijos

Hasta el momento, a pesar de su participación en ‘Supervivientes 2022’, conocíamos entre poco y nada sobre la relación de Nacho Palau con Miguel Bosé. Sin embargo, la estancia del valenciano en Cayos Cochinos nos está permitiendo conocer su lado más íntimo. Bien es cierto que no es la primera vez que habla de su expareja en la isla ya que, hace unas semanas, hacía público el acuerdo al que había llegado con el cantante por el bienestar de sus cuatro hijos, y del fuerte vínculo que guarda con los cuatro.

En esta ocasión, la curiosidad de Kiko Matamoros fue el motivo de que su compañero se pronuncie más afondo en la historia. Ambos concursantes disfrutaban de una charla nocturna, cuando el colaborador de ‘Sálvame’, se interesó por saber si la estrecha relación que mantenía con Lucía Bosé molestaba a Miguel: “No sé qué decirte. Pero nos meábamos, nos la pasábamos tan bien (…) Le decía: ‘Espero vivir suficiente para ver como sus hijos le tocan las pelotas como nos las tocaba él a su padre y a mí”.

Nacho Palau y Kiko Matamoros han mantenido una interesante conversación sobre Miguel Bosé: «Nadie ha tenido huevos a decirle nada jamás» #TierraDeNadie5

https://t.co/puFMvQOwcl — Supervivientes (@Supervivientes) June 1, 2022

El transcurso de la conversación llevó a hablar del papel de Miguel Bosé como padre: “Estaba muy ilusionado con los nanos, muchísimo. Y quería todo lo contrario a los momentos malos que él tuvo en la infancia”, hacía en referencia a la complicada relación que mantuvo con su padre, Luis Miguel Dominguín.

Seguidamente, Nacho Palau contó como fue la llegada de sus dos hijos mayores: “Lo teníamos todo hablado sobre quién se iba a dedicar a qué”. Sin embargo, todo cambió de un día para otro, dando a conocer la faceta más maniática de Miguel: “Cuando nacieron empezó a hacerse muy posesivo de intentar controlar todo mucho. Iba muy orgulloso con ellos. Pero demasiada obsesión. Que me he ido y se ha constipado, que se ha caído y se ha rajado…”. Una actitud que no pareció sorprender al colaborador, teniendo en cuenta que los primeros años de vida de sus cuatro hijos los mantuvo en secreto.