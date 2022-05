Nacho Palau se ha derrumbado en ‘Supervivientes 2022’ ante la mención de sus hijos. Todo se ha producido en una dura discusión entre el concursante y un compañero. El escultor se ha acordado de sus pequeños y se ha venido abajo.

El valenciano ha vivido su pelea más desagradable desde el inicio del reality de supervivencia y se ha enfrentado a Alejandro Nieto. Se ha producido un fuerte conflicto entre ambos por el tema de la pesca. Todo ha comenzado cuando Marta Peñate le ha recriminado a la pareja de Tania Medina que quería comerse todo el pescado sin compartirlo.

El andaluz se ha defendido de estas acusaciones de su compañera y ha asegurado que se comporta así por «la actitud de ciertas personas». El joven ha asegurado que Nacho Palau ha comido más que el resto, sin embargo, la canaria lo ha defendido.

Nacho Palau acaba algo afectado, tras su discusión con Alejandro Nieto: «Me he puesto a hablar de los nanos y me ha dado» #ConexiónHonduras3https://t.co/GcJehZU0RS — Supervivientes (@Supervivientes) May 9, 2022

Como consecuencia, Alejandro Nieto le ha preguntado directamente al valenciano sobre esta situación y se ha desatado una nueva guerra en ‘Supervivientes 2022’. El escultor siempre ha dejado claro que él es una persona muy humilde y ha querido aclarar el tema de la pesca.

«Eran dos peces ridículos y además lo dije: ‘si alguien tiene un problema que me lo diga’. Yo no soy nadie, soy un trabajador normal y corriente que gana 1.000 euros. No soy absolutamente nadie. Tengo dos hijos que mantener», explicó el concursante y en ese momento es cuando sufre un fuerte bajón. Ha sido recordar a sus pequeños y el valenciano se ha roto por completo.

Nacho Palau se ha marchado entre lágrimas a los árboles para estar solo y que sus compañeros no pudieran ver su tristeza. Tras la discusión, Desy Rodríguez se ha acercado a consolar al escultor y le ha preguntado por qué lloraba. «Me he puesto a hablar de los nanos y me ha dado», le explicado el superviviente limpiándose los ojos.