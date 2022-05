Tras dos semanas de programa, ‘Supervivientes 2022’ nos está dejando grandes momentos. Algunos de ellos son las confesiones de Nacho Palau sobre su relación con Miguel Bosé, con el que estuvo 25 años.

El concursante desveló a sus compañeros como fueron los primeros indicios de la relación, por ello, ha contado entre otras cuestiones, cuando se conocieron: “Me fui de casa con 19 años. He estado con él veintitantos años, he estado más con él que con mi familia”, relató el concursante. De igual manera, el concursante de origen veneciano, también se ha abierto a contar como ha sido su experiencia en pareja los últimos años: “He vivido muy bien, me lo he pasado muy bien y he trabajado, que me quiten lo bailado”, confesaba la expareja de Miguel Bosé.

Sin embargo, esta relación sufrió un inesperado revés, que terminó en una dolorosa ruptura para ambos: “Las cosas pasan y pasan. Me vi desprotegido, asustado… Las cosas las ves venir, pero esperas que te protejan y que nunca acaben así. Me ha costado remontar de eso, cómo le explicas a los niños…”. De igual manera, hay que recordar que tras la separación y los cuatro hijos que tienen ambos, estos viven separados, de tal forma que, dos viven con Miguel y los otros dos con Nacho y su familia.

A pesar de que la ruptura se viera venir, Nacho Palau confesó apenado que esperaba que por parte de Miguel Bosé hubiera actuado de otra forma: “Aunque las cosas las veas venir, yo esperaba que me protegiera, que no acabaran las cosas como acabaron”, comentaba en especial por lo que tuvieron que pasar sus hijos. Asimismo, el concursante de ‘Supervivientes’ habló de la familia del cantante, en especial de la que fue su suegra, Lucía Bosé: “Era divina, me moría con ella”.