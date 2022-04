Nacho Palau ha sido uno de los fichajes bombas de este año para ‘Supervivientes’. El nombre del escultor ha sonado bastantes veces como posible candidato y al fin se ha hecho realidad. Nunca ha querido exponer su vida privada, pero ha decidido acabar con ello e ir a un reality de Telecinco con lo que eso supone. Desde que anunciaron su participación, los comentarios no dejan de incrementarse, pero la reacción más importante ha sido la de Miguel Bosé, su ex.

La confirmación de Nacho Palau como primer concursante de ‘Supervivientes 2022’ no ha sentado del todo bien a su exmarido y lo ha dejado claro en ‘Viva la Vida’. El programa se puso en contacto con el cantante y, nada más coger el teléfono, dijo: «Espero que no vuelva usted jamás a llamar, no se atreva, no se atreva… ¡No se atreva!». Esto puede significar que sigue manteniendo ese odio hacia la prensa como de costumbre y que no le ha gustado que el padre de sus hijos vaya a aparecer en un reality.

¡PRIMER CONCURSANTE CONFIRMADO! 😍 Es oficial, Nacho Palau se convierte concursante de #Supervivientes2022 🌴 https://t.co/eU7aPnS7MW — Supervivientes (@Supervivientes) March 31, 2022

La pareja convivió durante 26 años y todos ellos con Palau a la sombra de Bosé. La relación entre ellos no es buena, puesto que el escultor quiere que sus hijos vivan y crezcan todos juntos, como hacían antes de la separación. Las dos parejas de mellizos se llevan entre ellos tan solo siete meses y desde que nacieron se criaron juntos hasta la separación de sus padres.

El concurso de Nacho Palau va a estar observado con lupa, debido a que cualquier información que revele sobre Miguel Bosé va a ser importante. Tras tantos años sin hablar, puede salir a la luz la otra versión de la historia y esto podría ocasionar que el cantante visitase algún plató para desmentir información o plantarle cara.