Nacho Palau ha concedido su primera entrevista en televisión para ‘Déjate querer’ en Telecinco. El escultor ha querido explicar cómo se ha sentido estos años tras su ruptura con Miguel Bosé y cuenta cómo fue su separación.

El viernes pasado se estrenó un nuevo formato en Mediaset y tuvo como primer invitado a la ex pareja del cantante. Este programa se grabó poco antes de la marcha a Honduras para participar en ‘Supervivientes’. El concursante dejó muy claro que él es una persona muy sensible y relató cómo había sido su ruptura.

«Fue difícil porque hay niños por medio, porque te das cuenta de que las cosas acaban mal y no has sabido arreglarlo, no entiendes el por qué, no es fácil acabar bien, pasar del amor al odio en cero coma», comenta Nacho Palau y asegura que lo peor de todo esto ha sido la separación de sus hijos.

Nacho Palau se emociona al hablar de sus hijos: «Estoy convencido de que Miguel Bosé sabe que tiene cuatro hijos» #DéjateQuerer https://t.co/p5BzuooDiP — Déjate querer (@DejateQuererTV) May 6, 2022

«Cuando digo que no soy yo quien toma la decisión de separar a los niños no es por tirar la piedra y esconder la mano. A veces las cosas se sacan de quicio. Yo estoy convencido de que Miguel sabe que tiene cuatro hijos, igual que yo. Porque cuando, después de muchos años, decides ser padre, tener cuatro manos, con todo lo que conlleva, eso es rea», relató el valenciano.

Esta ha sido la primera entrevista del actual superviviente pues él siempre ha preferido mantenerse al margen. «Cuando te enamoras, te enamoras, estás dispuesto a todo, y eso es lo que hice. Estaba con una persona conocida y entiendes que llevaba su vida, su carrera, jamás me he metido, he sido feliz, trabajando en su finca…», recordó el concursante en ‘Déjate querer’.

Respecto a Miguel Bosé, Nacho Palau ha asegurado que no reconoce al que antes era su pareja. «El último Miguel ha sido distinto, no reconozco a este Miguel de la actualidad. Lo quiero mucho, lo querré siempre, será el padre de mis cuatro hijos, le deseo la mejor facilidad, no le guardo ningún rencor», comenta el escultor.