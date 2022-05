Nacho Palau se ha sincerado en ‘Supervivientes 2022’ y ha explicado cómo se organizan él y Miguel Bosé el tiempo de vacaciones de sus hijos. El concursante ha ido perdiendo la timidez que tenía cuando comenzó el reality.

El escultor se encuentra más cómodo que nunca en el programa. Además de demostrar sus grandes dotes como superviviente, siendo uno de los primeros en hacer fuego y pescar, el participante ha entablado una gran amistad con Desi Rodríguez, compañera de concurso.

En concreto ha sido con la ex concursante de ‘Gran Hermano’ con quien se ha sincerado sobre cómo lleva la distancia con sus hijos. Además, el valenciano ha querido explicar cómo organizan las vacaciones para que los cuatro hermanos puedan estar juntos.

Nacho Palau se sincera con Desi sobre su madre y sus hijos: «Mi madre fue a la tele y yo no quería» #TierraDeNadie1https://t.co/oqepKuzWCS — Supervivientes (@Supervivientes) May 5, 2022

«Estoy deseando que sea verano, porque ahora durante la Pascua me tocaban a mí, pero, al estar aquí, Miguel me pidió si se podían ir con él», ha expresado Nacho Palau mostrando su mayor anhelo cuando vuelva a España. El principal deseo del escultor es que sus hijos puedan crecer juntos. «Todo esto es porque yo lo he movido, porque si no a saber, unos por aquí y otros por allí», ha declarado el superviviente.

Sin embargo, esta no es la primera referencia que hace el valenciano respecto a sus pequeños en el concurso. En concreto, el concursante tiene como amuleto de la suerte un conejo de peluche blanco y en la oreja lleva escrito el mensaje de “te queremos papá”. Además, durante su estancia en ‘Superviviente 2022’ se le ha podido ver con una camiseta blanca con un estampado realizado por sus hijos.

Los sentimientos de Nacho Palau se encuentran a flor de piel. Recientemente, el escultor ha explicado su cambio de actitud de permanecer fuera de las cámaras a aparecer en un reality. «Yo no quería televisión, simplemente quería pasar de todo y vivir mi vida. Lo que pasa es que la vida es dura y todo cuesta una barbaridad. Y no es tan malo», asegura el escultor.