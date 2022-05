Nacho Palau se sincera, en ‘Supervivientes 2022’, sobre su complicada situación económica

Nacho Palau está teniendo cada vez más confianza con sus compañeros en Honduras. El escultor se ha pronunciado sobre su actual situación económica desde que terminó su relación con Miguel Bosé hace ya varios años.

El concursante ha abierto su corazón en ‘Supervivientes 2022’ en varias ocasiones para hablar de sus hijos, de cómo era su noviazgo o la ruptura sentimental. Sin embargo, esta vez el valenciano ha hecho referencia al giro radical que tuvo su vida tras poner fin a su matrimonio con el cantante.

Nacho Palau y Miguel Bosé llevan separados más de tres años. El participante del reality ha asegurado que durante este tiempo ha recibido muchas ofertas para hablar en televisión, pero siempre las ha rechazado. Además, ha contado que su vida se ha resumido en “mis nanos, metido en mi pueblo, con mi madre con cáncer…”.

“Tenía ofertas y tenía personas que me decían Nacho esto te ayudaría. Te estás matando, estás yendo a currar, encabronado todo el día… Me faltaba no estar tan asfixiado”, ha contado el valenciano. Su precaria situación económica no le permitía ni siquiera a comer por ahí o a hacer planes que supusieran invertir un dinero.

“En lo últimos tres años tengo mi pueblo, no he salido a comer, pero me tomo mis cervecitas… Con el dinero, justísimo”. Una situación totalmente opuesta a la que vivía mientras estaba con el cantante. De esa época, el concursante de ‘Supervivientes’ ha comentado que “me centré en mis hijos y él viajaba. Cuando parece que la cosa tal, te vas a vivir a Panamá, que no conoces a nadie».

«Salí de una cárcel para meterme en otra. Tengo 50 años, me he separado hace tres, y tengo dos nanos. Nunca he sido muy ambicioso, me he conformado con trabajar, he sido feliz”. Unas palabras con las que Nacho Palau ha vuelto a dejar claro que para él lo más importante en su vida son sus hijos.