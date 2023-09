El mundo de la interpretación está de luto. Recientemente, se ha dado a conocer la trágica noticia de la muerte del reconocido actor Billy Miller, que participó en diversas series que han marcado un antes y un después en muchos aspectos. Estamos hablando deCSI, Hospital General, The Young and the Restlesso, incluso,All My Children, entre otros proyectos.

El actor murió el pasado viernes 15 de septiembre a los 43 años, a tan solo dos días de cumplir los 44 años. Aunque no se ha dado a conocer oficialmente la causa de su muerte, sí que se sabe que Billy Miller padecía un trastorno de bipolaridad, así como una grave depresión. Tal y como han dado a conocer los compañeros de TMZ, el equipo del actor llegó a creer posible que éste se hubiera quitado la vida.

A pesar de todo, gracias a las primeras informaciones que se conocen al respecto, se sabe que lo sucedido nada tendría que ver con un suicidio. Al parecer Billy Miller habría muerto como consecuencia de una serie de complicaciones de una condición neurológica que, desde al año 2021, padecía. De esta forma, parece que una enfermedad degenerativa fue la que acabó con su vida.

Soap Opera Star Billy Miller Dead at 43, Team Cites Depression https://t.co/uGGK31pxIe — TMZ (@TMZ) September 17, 2023

Poco a poco se van conociendo más detalles de esa enfermedad. Se trata de Parálisis Supranuclear Progresiva (PSP), es decir, una condición neurológica que afecta directamente al cerebro. De esta forma, provoca numerosas dificultades tanto en el movimiento, como en la visión, la cognición o, incluso, el habla.

Aunque estemos ante una enfermedad que no tiene cura, el actor estaba recibiendo tratamiento desde 2021. Sin duda, este fallecimiento ha supuesto un durísimo golpe para familiares, amigos e, incluso, seguidores del Billy. Y no es para menos, puesto que estamos ante uno de los grandes profesionales del mundo de la interpretación en Estados Unidos. Su recuerdo será imborrable. Descanse en paz.

In honor of Billy miller

Here is his first clip on General Hospital #BillyMiller #RIPBillyMiller #GeneralHospital pic.twitter.com/eTLuihCItL — christopher attaway (@chris_attaway) September 17, 2023