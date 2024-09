Muere Tito Jackson, hermano de Michael Jackson y ex miembro de los Jackson 5, a los 70 años

Tito Jackson, hermano de Michael Jackson y uno de los miembros de la mítica banda Jackson 5, ha fallecido a la edad de 70 años tal y como han confirmado sus hijos en su cuenta de Instagram. Por el momento no se saben las causas de su fallecimiento, algo que tampoco su familia ha querido confirmar, aunque la prensar británica y estadounidense informa de que haya podido sufrir un infarto. El artista nunca abandonó la música, pero en los últimos años de sus carrera intentó volver a lo más alto con canciones como One love another o Attitude, aunque ninguna de ellas consiguió un gran éxito.

Durante la mañana de este lunes sus tres hijos, Taj, Taryll y TJ Jackson, han anunciado la noticia con un comunicado en sus cuentas oficiales en redes sociales. «Con gran pesar anunciamos que nuestro querido padre, miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll Tito Jackson ya no está con nosotros. Estamos sorprendidos, tristes y con el corazón roto. Nuestro padre era un hombre increíble que se preocupaba por todo el mundo y su bienestar. Algunos puede que le conociesen como Tito Jackson de los legendarios Jackson 5, algunos puede que le conocieran como el ‘entrenador Tito’ o algunos le conocían como ‘Poppa T’. Sin embargo, le echaremos muchísimo de menos. Para nosotros siempre será ‘Tito Time’. Por favor, recuerden hacer lo que nuestro padre siempre predicó y eso es ‘amense los unos a los otros’. Te queremos papá», esas eran sus palabras.

Tito Jackson fue uno de los miembros de los Jackson 5, el grupo con el que llegó a lo más alto del mundo de la música junto a sus hermanos Jackie, Jermaine, Marlon y Michael. En la década de los 70 y 80 se convirtieron en uno de los grupos más conocidos del mundo gracias a canciones como I Want You Back, ABC, The Love You Save y I’ll Be There, algunas de ellas ya sin Michael, que ya comenzó su carrera en solitario para convertirse en el conocido como rey del pop.

Era conocido por ser el más callado de los hermanos, aunque prefirió expresarse con la guitarra, instrumento inseparable para él y con la que consiguió convertirse siendo muy joven en el guitarrista del grupo con sus hermanos. Durante años fueron músicos de estudio los que tocaron en sus canciones, pero con el cambio de discográfica de Motown a Epic Records pudo ser él quien tocase en sus discos. Era el tercer hijo de la familia Jackson y con tan solo 10 años ya comenzó a tocar ese instrumento, siendo uno de los primeros hermanos en demostrar su talento para la música.

Pese a que lo llegó a ser todo, lo cierto es que hasta el año 2016 no publicó su primer disco en solitario, al que tituló como Tito Time. Pese a pertenecer a una de las sagas más conocidas del mundo de la música, su carrera en solitario no fue especialmente exitosa. En 2021 volvió a intentarlo con un segundo disco con el se rodeó de nombres conocidos como Stevie Wonder e incluso su hermano Marlon, pero tampoco consiguió una gran relevancia.

Su última canción en solitario fue One Love Another, una canción llena de amor y optimismo que nació durante la pandemia y con la que quería mandar un mensaje a todo el planeta contra el racismo y los conflictos después de una etapa muy complicada para todos. En 2023 publicó su última canción, una colaboración con la artista brasileña Natalia Damini titulada Attitude, con la que quisieron recuperar el sonido de la mítica discográfica Motown.