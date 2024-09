Muere Juanma García, ganador del programa de Telecinco ‘La casa de tu vida’

Juanma García es recordado por muchos fans de los realities por ser uno de los ganadores del programa La casa de tu vida, que se emitió en el año 2004 en Telecinco. Pese a pasar años apartado de los medios de comunicación, el gaditano vuelve a ser noticia tristemente por su muerte. Ha fallecido por causas que todavía se desconocen durante la madrugada del 12 de septiembre cuando tenía solo 44 años. Su muerte es seguro una mala noticia para David Cerceda, su ex pareja, con el que participó en el programa y fueron una de las primeras parejas homosexuales que participaron en un programa de este tipo, ayudando así a su visibilización. Su simpatía y trabajo en las pruebas les convirtió en dos de los personajes más famosos y queridos entonces, motivo por el que la audiencia les coronó como ganadores de la vivienda de lujo del premio.

Ha sido el medio Portal de Cádiz el que ha adelantado la triste noticia después de que estuviera sin aparecer en televisión durante años. Su victoria en el programa de Mediaset se volvió en su contra, ya que la vivienda les provocó grandes problemas con Hacienda, por lo que la pareja tuvo que venderla pasado poco tiempo para solucionar sus problemas económicos. Lo que debía ser un sueño se convirtió en una pesadilla, algo que terminó afectado a la pareja. Una intervención de reducción de estómago fue lo que terminó por dinamitar la relación, ya que David se negó en todo momento a que pasase por el quirófano para bajar de los 150 kg que llegó a pesar, por lo que decidieron romper después de todo.

El final de su noviazgo estuvo marcado por los problemas financieros, por lo que durante un tiempo tuvieron que seguir conviviendo en la casa de Chiclana de la Frontera que ganaron como premio y por la que estaban unidos de forma obligada hasta que pudieron deshacerse de ella. En ese tiempo, lejos de tener una buena relación, David incumplió su palabra de no llevar a una nueva pareja, creando tensiones y discusiones.

Juanma García volvió a televisión

En el año 2011 reapareció en Telecinco gracias al programa El reencuentro, donde parejas y ex concursantes de otros realities pudieron enfrentarse de nuevo y aclarar sus problemas ante las cámaras. Allí no pudo volver a verse con David, del que no tenía buen recuerdo y del que llegó a contar lo mal que lo pasó por su culpa, pero pudo dar su versión de lo sucedido.

El calvario que vivió Juama García lo comentó en el Confesario de Kiko, sección de Kiko Hernández en Telecinco. «Yo dejé mi casa de Chiclana porque David metió allí al novio que se echó, aunque ya habíamos pactado no meter allí a ninguna pareja. Pero aún así yo seguí pagando todos los gastos aunque yo no estuviera», confesó.

De su paso por el quirófano, recordaba que tuvo que hacerlo por salud y no por estética: «Terminé conectado a una máquina para poder dormir ya que no podía ni respirar». A todos estos problemas se sumaba que en 2011 todavía mantenía con su ex una deuda por la casa que ganaron. Su intención fue mudarse a Madrid para conseguir más trabajo en televisión, pero todo salió mucho peor de lo esperado. «Pensé que me iba a comer el mundo, y al final el mundo me comió a mí por querer vivir con un nivel de vida que no me pertenecía», admitió.