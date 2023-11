Muere María, la abuela de Dani Rovira, a los 93 años

Dani Rovira, inevitablemente, está pasando por uno de los instantes más complicados y duros de su vida. El actor ha confirmado que su abuela María, uno de sus pilares fundamentales, ha fallecido el pasado martes. Con un profundo dolor, el andaluz ha dado a conocer la noticia a través de sus redes sociales, con una emotiva carta de despedida.

«Te llamabas María, aunque muchos te decían ‘Mariquita la Forastera’, por tus regresos pródigos a tu cuna, Casarabonela. Has estado a días de cumplir las 94 vueltas solares… pero hace sólo dos que decidiste dejar de girar y convertirte tú en estrella. Ahora que te giren a ti, ¿verdad?», comienza diciendo la emotiva carta de Dani Rovira a su abuela.

«Decidiste separarte a los 70 años porque aprendiste que nunca es tarde si la libertad es buena. Cariñosa. Feminista por instinto y graciosa por defecto. La mujer más divertida e ingeniosa que he amado en la vida. Como nieto, llevo días buscando los ‘peros’ en mi cabeza, pero no te los he podido encontrar», continúa diciendo el actor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dani Rovira (@danirovira)

Lejos de que todo quede ahí, Rovira quiso ir mucho más allá: «Gracias por tu hombro incondicional a mi madre cuando cuatro criaturas la retábamos constantemente. Crecimos felices a tu lado, con una banda sonora constante de coplas que nos dejas pegadas en la suela del corazón».

Por si fuera poco, el actor confirmó que su abuela María se había marchado acompañada de toda su familia, que no se separó de su lado en ningún instante: «Te has ido tranquila, cogida de nuestras manos. Sólo tú has podido conseguir generar montañas de amor que llegaron a no caber en esa pequeña habitación de hospital».

Agradecido por haber tenido la oportunidad de tener en su vida a alguien tan esencial como María, Rovira ha dejado algo muy claro: «Solo tengo palabras de agradecimiento, abuela. Gracias por esperar lo suficiente y darnos el tiempo que necesitábamos para abrazarte, besarte y cogerte la manita. Por darnos la última oportunidad de darte las GRACIAS y los TE QUIEROS que nos quemaban dentro». Sin duda, una durísima pérdida para el malagueño. Descanse en paz.