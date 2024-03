Muere Eric Carmen, líder de los Raspberries y compositor de ‘All by Myself’, a los 74 años

El pasado lunes 11 de marzo se anunció la muerte del cantante líder de la banda de power pop Raspberries y autor de éxitos como All By Myself en su carrera en solitario a la edad de 74 años. Ha sido su mujer Amy Carmen quien ha comunicado la noticia de su muerte a través de la página web oficial del músico, aunque no ha desvelado la causa de la muerte.

«Con tremenda tristeza compartimos la desgarradora noticia del fallecimiento de Eric Carmen», ha comenzado diciendo en el texto que anunciaba el fallecimiento del músico. «Nuestro dulce, cariñoso y talentoso Eric falleció mientras dormía durante el fin de semana. Le produjo una gran alegría saber que, durante décadas, su música conmovió a tantas personas y será su legado duradero. Por favor respeten la privacidad de la familia mientras lamentamos nuestra enorme pérdida», concluyó pidiendo respeto por parte del ojo público.

Eric Carmen, the lead singer of The Raspberries, who had a million-selling single with «Go All the Way.» and later a solo artist with hits like «All by Myself,» «Never Gonna Fall in Love Again,» «Hungry Eyes,» and «Make Me Lose Control,» has passed away at the age of 74. pic.twitter.com/a13QcVPVS1 — Eric Alper 🎧 (@ThatEricAlper) March 12, 2024

Además, su mujer ha añadido una cita de una de las canciones exitosas del artista Love Is All That Matters: «El amor es todo lo que importa… Fiel y para siempre». Esta canción está incluida en su álbum en solitario de 1977, Boats Against the Current. El líder de la exitosa banda Raspberries fue autor de algunos grandes éxitos como Let’s Pretend, Overnight Sensation (Hit Record) o I Wanna Be With You. Su mayor éxito fue Go All The Way, tema que fue prohibido por su letra tan específica. No fue hasta 1975 que empezó su carrera como solista.

Más tarde, su composición para musicales le otorgaron de nuevo gran importancia en la industria musical. Fue gracias a obras como Almost Paradise de 1984, éxito del icónico musical Footloose o, su mayor éxito para los musicales, Hungry Eyes para Dirty Dancing, que le convirtió en uno de los artistas más escuchados del año 1987. En el 2000, Eric Carmen regresaría a los escenarios junto a Ringo Starr y su All-Starr Band. Su última aparición en los escenarios sería en el año 2004, junto a su banda Raspberries, en una gira especial, 9 años antes de que el último álbum de la banda, Brand New Year, saliera a la luz en el pasado año 2013.

Rest in Peace, Eric Carmen. Celine Dion covered his song “All By Myself” and it became one of the most iconic hits of her career pic.twitter.com/mCGicnWF25 — celine vocals (@CelineOracle) March 12, 2024

El mundo de la música se despide de Eric Carmen por su inesperada muerte a la edad de 74 años el pasado fin de semana. Una noticia que, como era de esperar, ha causado una enorme conmoción entre familiares, amigos y seguidores. Descanse en paz.