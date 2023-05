Muere Andy Rourke, famoso integrante de la banda ‘The Smiths’

Los más fieles seguidores de The Smiths están absolutamente consternados con una noticia que, desde luego, les ha dejado completamente sin palabras. Y es que Andy Rourke, bajista de la reconocida banda, ha fallecido a los 59 años tras una dura y larga lucha contra el cáncer de páncreas que padecía.

Los propios integrantes de The Smiths han sido los encargados de dar a conocer esta dolorosa noticia. Concretamente Johnny Marr, guitarrista del grupo, lo confirmó a través de su cuenta oficial en la red social Twitter: “Con una profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Andy Rourke tras una larga enfermedad por cáncer de páncreas”.

Lejos de que todo quede ahí, Johnny Marr ha querido tener unas emotivas palabras para su compañero. Tanto es así que el guitarrista no ha dudado un solo segundo escribir lo siguiente para Andy Rourke: “Será recordado como un alma amable y bella por aquellos que lo conocimos y, como músico, supremamente dotado por los aficionados a la música”.

It is with deep sadness that we announce the passing of Andy Rourke after a lengthy illness with pancreatic cancer.

Andy will be remembered as a kind and beautiful soul by those who knew him and as a supremely gifted musician by music fans.

We request privacy at this sad time pic.twitter.com/KNehQxXoFz — Johnny Marr (@Johnny_Marr) May 19, 2023

Como no podía ser de otra manera, Johnny Mar quiso lanzar una petición a todos y cada uno de los seguidores de The Smiths: “Solicitamos privacidad en estos tristes momentos”. Lo cierto es que Rourke, como parte de la banda, formó parte de la historia de la misma como bajista en temas tan icónicos como This Charming Man o, incluso, There is a Light That Never Goes Out.

Por si fuera poco, también formó parte de muchas canciones que Morrissey, polémico líder del grupo, sacó en solitario una vez se disolvió The Smiths. Lo cierto es que Andy Rourke se ganó a pulso ser uno de los artistas más queridos en todo el mundo, por su manera tan peculiar y personal de entender la música. Una triste pérdida para la industria. Descanse en paz.