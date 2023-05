Muere la modelo Sienna Weir en un trágico accidente

Sienna Weir, modelo conocida por haber sido finalista de Miss Universo en 2022 representando a Australia, ha muerto con tan solo 23 años de edad. La noticia la confirmaba su familia semanas después de que sufriese un accidente.

Hay que remontarse hasta el pasados 2 de abril, día en el que la maniquí sufrió un duró accidente mientras montaba a caballo. Cayó del animal y sufrió graves lesiones, por lo que tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital Westmead.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sienna Weir (@sienna_weir)

Este desafortunado accidente fue fruto de la mala suerte, ya que la joven era una experimentada jinete, por lo que nadie esperaba que cometiese un error tan grande como para sufrir un golpe tan grande. Todo ocurrió en el Windsor Polo Grounds, un conocido club hípico a las afueras de la ciudad de Sidney.

Con 20 años de experiencia como jinete, era habitual que compartiese imágenes en sus redes sociales practicando este deporte. «Mi familia no está muy segura de dónde viene esta pasión pero he estado montando a caballo desde que tenía tres años y no puedo imaginar mi vida sin hacerlo», llegó a decir en una entrevista a una revista australiana

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sienna Weir (@sienna_weir)

Desde aquel día permaneció ingresada necesitando soporte vital, pero fue el pasado 4 de mayo cuando falleció por culpa de las lesiones. Sienna Weir ha encontrado la muerte muy joven, solo cuatro meses después de haber terminado sus estudios en Literatura y Psicología en la universidad.

Su agencia de representación ha querido despedirse con un emotivo post en su cuenta de Instagram en la que recordaban a la modelo con varias imágenes y junto a la frase: «Siempre en nuestros corazones».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Scoop Model Management (@scoopmanagement)

Como era de esperar, muchos de sus seres queridos han utilizado las redes sociales para despedirse. «El cielo se ha ganado al más hermoso ángel. Extrañaré todo de ti, Sienna. Te quiero», le dedicaba una amiga, mientras que su novio Tom Bull también tuvo unas bonitas palabras: «Nos amamos con un amor que era mucho más que amor».

Weir tenía un brillante futuro por delante, tanto en el mundo de la equitación como sobre las pasarelas. Actualmente entrenaba de lunes a viernes de forma profesional para participar los fines de semana en competiciones junto a su caballo, pero en el corto plazo tenía pensado mudarse al Reino Unido para tratar de avanzar y poder estar junto a su familia.