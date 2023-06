Muere la actriz Jacky Oh, estrella de la comedia en Estados Unidos de forma inesperada

La actriz Jacky Oh ha muerto a la edad de 32 años de forma repentina para todos sus familiares y amigos. Se trataba de una estrella del programa estadounidense Wild ‘N Out, uno de los más populares de la cadena Paramount+.

Por ahora no se conocen los motivos de este fallecimiento, aunque no se conocía que sufriese algún tipo de enfermedad. Las redes sociales han filtrado que se encontraba en Miami con la intención de someterse a una operación estética, por lo que los rumores de que hubiera podido fallecer por una complicación durante la intervención se han disparado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de JACKY☆OH (@msjackyoh)

El propio programa ha emitido un comunicado confirmando la triste noticia en las redes sociales:

«Estamos profundamente trsites por el fallecimiento de Jacklyn Smith, conocida en el mundo como Jacky Oh, un talentoso miembro de la familia Wild N’ Out cuyo impacto será recordado y echaremos de menos para siempre. Jacky Oh fue una amiga cariñosa y querida compañera del elenco Wild N’ Out durante cinco temporadas. Lo más importante, fue una gran madre para tres hermosos hijos. Desde BET Media Group expresamos nuestras sinceras condolencias a la familia Smith, DC Young Fly, B Simone, Nick Cannon, y todos los amigos que querían y cuidaron a Jacky Oh durante este momento difícil».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Wild ‘N Out (@mtvwildnout)

Jacky Oh!, además de de actriz y youtuber, era la pareja del también humorista DC Young Fly desde el año 2015. Fruto de su amor nacieron tres hijos: Nova, de 6 años, Nala, de 2, y Prince’Nehemiah, de 10 meses.

Esta terrible muerte ha llegado de forma inesperada, tanto que su pareja se encontraba a Atlanta grabando nuevos episodios del programa en el que se conocieron y recibió la noticia en mita del rodaje.