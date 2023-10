Muere el activista Ryan Carson tras ser apuñalado en Nueva York: el vídeo del trágico momento

La ciudad de Nueva York se encuentra completamente consternada. Y siendo honestos, no es para menos. Y todo por la trágica muerte de Ryan Carson, reconocido activista. El pasado lunes, el joven se encontraba paseando con su novia por el barrio de Crown Heights cuando, de un instante a otro, se topó con un hombre que no dudó en apuñalarle.

Las autoridades policiales no tardaron en confirmar que el asesinato de Ryan Carson se produjo sin motivo aparente, sobre las 4 de la madrugada. El joven de 32 años se encontraba junto a su pareja en una boda celebrada en Long Island. A su regreso, en plena calle, fueron testigos de la violenta actitud de un hombre, tan solo unos metros de donde se encontraban.

Fue entonces cuando el susodicho se acercó a la pareja y no tardó en dirigirse a ellos de manera amenazante: «¿Qué estáis mirando?», preguntó. Más tarde, y sin darle apenas opción a defenderse, se acercó aún más a Ryan Carson y comenzó a apuñalarle en el pecho, en varias ocasiones.

Los compañeros de New York Post han tenido acceso a una cámara de seguridad de la zona que grabó el crimen. De esta forma, no solamente podemos ver el instante en el que el hombre se acerca a los dos sin titubear y cómo, posteriormente, se dirige al activista con el fin de apuñalarle.

Y es que además somos testigos de cómo el asesino de Ryan Carson se marcha del lugar escupiendo e insultando a la joven. Ésta se encontraba completamente en shock por lo sucedido, pero no quiso separarse del cuerpo de su novio en ningún momento. Hasta el momento no se ha procedido a ninguna detención, puesto que los agentes continúan buscando al hombre en cuestión.

Muchos han sido los rostros conocidos que han lamentado el trágico suceso. Un claro ejemplo lo encontramos en Chi Ossé. El concejal de Nueva York quiso compartir el siguiente mensaje en Twitter: «Me horroriza enterarme del brutal asesinato del defensor Ryan Carson en Brooklyn hoy. Nos robaron a este incansable defensor de sus vecinos, comprometido a poner fin a esta violencia sin sentido. Mi corazón está con su familia». Descanse en paz.

