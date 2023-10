Sale a la luz la causa de la muerte de Jacky Oh de ‘Wild ‘N Out’: «Le ardía la cabeza»

A principios de junio de este año, los más fieles seguidores del programa estadounidense Wild ‘N Out se quedaron completamente sin palabras. Y todo porque se confirmó la trágica muerte de Jacky Oh a los 33 años. De hecho, fueron precisamente sus compañeros los que se encargaron de hacer pública la noticia, a través de un comunicado:

«Estamos profundamente tristes por el fallecimiento de Jacklyn Smith, conocida en el mundo como Jacky Oh, un talentoso miembro de la familia Wild ‘N Out cuyo impacto será recordado y echaremos de menos para siempre», aseguraron. Por el momento, no se sabía absolutamente nada sobre la causa de la muerte. Hasta ahora.

Según el informe de la autopsia que vio la luz este lunes, se ha podido saber que Jacky Oh murió por diversas complicaciones tras someterse a una cirugía estética que se estaba realizando en un hospital de Florida. La actriz de 33 años se estaba sometiendo a nada más y nada menos que un aumento de glúteos.

Esta intervención quirúrgica se llevó a cabo el 30 de mayo. Para su pronta recuperación, a Jacky Oh le recetaron una serie de medicamentos: oxicodona, ciprofloxacina y ondansetrón. Se trata de un analgésico, un antibiótico y un medicamento para hacer frente a las náuseas que podría llegar a sentir.

La joven comenzó a tener fortísimos dolores de cabeza. De esta forma, se le recetó ibuprofeno en sustitución de ondansetrón. La noche del 31 de mayo, Jacky Oh «comenzó a sentir que le ardía la cabeza». Fue su tía, la que viajó con ella, la que se puso en contacto con los servicios de emergencia.

A pesar de la rapidez de los médicos, lo cierto es que la actriz llegó inconsciente al Florida Mercy Hospital. Esa misma noche, murió. Y lo hizo dejando huérfanos a los tres hijos que tuvo con DC Young Fly, rapero con el que llegó a trabajar en Wild ‘N Out. Sin duda, una noticia realmente triste. Descanse en paz.