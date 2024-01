Los Mozos de Arousa sorprenden al jugársela en ‘Reacción en cadena’: «Si vamos al pozo, vamos juntos»

No es ningún secreto que Reacción en cadena se ha convertido en uno de los programas de televisión con más éxito en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. El concurso presentado por Ion Aramendi no deja indiferente a nadie, sobre todo por la presencia de nuestros queridos Mozos de Arousa.

Borjamina, Bruno y Raúl volvieron a regalarnos un programa de infarto, puesto que sus contrincantes no se lo pusieron para nada fácil. Aun así, consiguieron llegar a esa última prueba donde, una vez más, brillaron con luz propia con su inteligencia, su ingenio y su complicidad. ¡No hay quien les arrebate su puesto en Reacción en cadena!

Nada más llegar a la parte final de la última prueba, los Mozos de Arousa volvieron a enfrentarse a la posibilidad de comprar el eslabón misterioso. Normalmente suelen hacerlo, para tratar de adivinar la palabra en cuestión y poder sumar más dinero a su más de un millón de euros acumulados.

Los Mozos de Arousa se a juegan después de semanas de prudencia: “Si vamos al pozo, vamos juntos” #ReacciónEnCadena22E https://t.co/cg9H4MV9KO — Reacción en cadena (@reaccion_cadena) January 22, 2024

A pesar de todo, los concursantes gallegos sorprendieron muchísimo a los espectadores de Reacción en cadena. ¿De qué forma? Negándose a comprar el eslabón misterioso, algo que no es para nada habitual en ellos. Debemos recordar que llegaron a ese punto del programa con nada más y nada menos que 5.125€.

La última palabra era «Mono» y estaba relacionada con una que empezaba por «CA» y terminaba en «O». Bruno no tardó en dar a conocer su apuesta: «Capuchino». Tanto Borjamina como Raúl estuvieron completamente de acuerdo con su compañero. Al ver que ninguna otra palabra les encajaba, por unanimidad decidieron dar esa respuesta, sin comprar el eslabón misterioso.

«Si vamos al pozo, vamos juntos», aseguraron los Mozos de Arousa, ante la sorpresa de Ion Aramendi. A pesar de haber arriesgado, la jugada no les salió como esperaba. Al fin y al cabo, la palabra en cuestión no era «Capuchino», sino «Castillo», precisamente por la película documental de Gustavo Salmerón que lleva por título Muchos hijos, un mono y un castillo. Por lo tanto, en esta ocasión, no pudieron acumular ni un solo euro al bote. ¡Otra vez será!