Supervivientes 2025 regresó, la pasada noche del 27 de marzo, y lo hizo con el objetivo de emitir la gran gala de la semana. Con Jorge Javier Vázquez como maestro de ceremonias, la audiencia fue testigo de todo lo acontecido en Honduras durante las últimas horas, que no ha sido poco. Y es que, además de conocer el nombre del expulsado de la noche y ver el regreso de Terelu Campos al plató de Madrid, se revelaron acontecimientos inesperados de Montoya y Anita. Una serie de sucesos que han sido desvelados por Laura Cuevas y que, supuestamente, tuvieron lugar cuando las cámaras del programa no se encontraban grabando.

Laura Cuevas ha destapado el melón y ha sido clara: Montoya y Anita se han besado a escondidas. Un relato que ha sido confirmado por Makoke, quién también fue testigo de lo sucedido. Sin embargo, que esto saliera a la luz no le ha sentado nada bien al sevillano. «¿Otra vez haciendo lo mismo? Que me voy, que dejen el tema, estoy ahí en contra de mi familia dándote cariño y apoyo… que yo no estoy para esto, yo estoy sufriendo», dijo el concursante muy enfadado. Y es que, el público estaba siendo testigo de las imágenes donde Cuevas contaba lo sucedido a Anita. Una situación que dejó al resto de celebridades, que se encontraban en la Palapa, estupefactos.

«O me separan o me voy a mi casa, que yo he venido a curarme, esto no es necesario. Me voy y que se queden los chismosos, que yo no sirvo para esto, me ha vuelto a fallar», manifestó Montoya al ver que Anita no negaba lo sucedido. Y es que, el concursante estaba tan molesto porque todo hubiese salido a la luz que amenazó con dejar el reality.

Fue entonces cuando, sin previo aviso, el joven se levantó y salió corriendo de la Palapa. Un gesto con el que dejó a todos impactados y que tuvo lugar mientras la organización del programa seguía emitiendo las imágenes. Ante ello, el equipo de Supervivientes 2025 se vió obligado a parar la reproducción y emitir las imágenes de Montoya en directo.

Minutos después, el andaluz se reencontraba con sus compañeros, más calmado. Pero, no se quedó callado. «¿Te puedo ayudar en algo?», le preguntó Jorge Javier. «Yo no quiero saber más de maletas, esta es otra vez más que me ha decepcionado, el amor se puede perder, pero mira, quedaba la persona. Que le vaya muy bien, pero va a perder a la persona que le quiere porque ese comportamiento tan ruin…», indicó Montoya.

Anita Williams sobre su beso con Montoya: «Yo no lo hubiera contado si Laura no lo hubiera visto»

Y es que, después de todo, el concursante seguía culpando a Anita por ponerlo en evidencia. Pero, recordemos, para que haya un beso se necesitan a dos personas. «¿Qué quieres conseguir con esto? Te he dado picos cuando te lo tenía que dar y cuando no, siempre escuchando a mi corazón. Ahora inventarse un beso… me parece muy ruin», le dijo a ella.

Por su parte, Anita manifestó que «no miente desde que tiene 17 años» y que no se inventaría algo tan insignificante como eso. «No sé por qué no lo quiere aceptar, yo no lo hubiera contado si Laura no lo hubiera visto, sé que esto le duele y le molesta, que él hubiera preferido que nadie lo supiera», agregó.

Al final, Anita también se vio obligada a abandonar la Palapa debido a que la situación la estaba sobrepasando. Una desolación donde Makoke se convirtió en su mayor apoyo. «No para, no para y, es que, sigue», le dijo ella entre lágrimas. Un tenso momento donde los ex concursantes de La isla de las tentaciones volvieron a dejar claro que su relación es difícil que llegue a buen puerto.