Miriam Sánchez desvela un gran secreto de Pipi Estrada y Terelu Campos lo confirma

Este miércoles, Sálvame emitió la entrevista que Kike Calleja realizó hace unos días en exclusiva a Miriam Sánchez. La ex mujer de Pipi Estrada se sinceró sobre su situación actual, así como también habló de su pasado y de su matrimonio con el actual colaborador del programa de Telecinco.

Durante la entrevista, Miriam desveló un secreto de Pipi Estrada: «Es un mentiroso compulsivo. Tengo un recuerdo de que Pipi me confesó que Terelu le llevo a un psicólogo de pareja para que dejase de mentir y dejase de ser desleal. Fue la primera sesión y el psicólogo dijo que evidentemente era un mentiroso compulsivo y ya dejo de ir. Terelu hizo el último intento llevando a Pipi a terapia de pareja», reveló.

Unas palabras que la hija de María Teresa Campos confirmó. «Sí, estuvimos en terapia de pareja.», admitió. «La terapia consistía en ir cada uno por separado y luego ir juntos. No fue a la primera sesión de ir juntos pero si a la tercera sesión. Os lo voy a contar con la mayor honestidad posible. Marcela me miró y delante de él me dijo: ‘No hay solución, no vengas más», explicó la presentadora de televisión.

Miriam Sánchez desvela un grave secreto sobre Pipi Estrada y Terelu lo reconoce: «Es verdad»#yoveosálvame https://t.co/uHuYJT7pce — Sálvame Oficial (@salvameoficial) August 31, 2022

«Le parecía inviable estar con una persona que nunca le escuchaba, así que me dijo que no fuera más. Nunca lo he contado, pero no quiero dejar de mentirosa a Miriam. Fuimos a una terapeuta para intentar solucionar todos los problemas: mentir, engañar, tirarse a cualquier tía, todas esas cosas están dentro de la terapia de pareja», explicó Terelu Campos.

A pesar de que hasta ahora había preferido no hablar de su relación con Pipi, la hermana de Carmen Borrego se abrió en canal: «Estuve muchos años aguantando barbaridades en los platós de televisión, de alguien me estaba calumniando y falseando la realidad. Tuve paciencia porque lo conocía tan bien que sabía que cuando esto no le fuera suficiente subiría un escalón más y ahí estaba yo esperando», explicó.