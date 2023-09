Miley Cyrus comienza una nueva etapa con un radical cambio de look

Miley Cyrus lo ha vuelto a hacer. La artista estadounidense ha dado comienzo a una nueva etapa y en esta ocasión, lo ha hecho acompañada de un cambio de look que podría considerarse el más radical de su carrera hasta la fecha, tal y como han señalado sus fans en las redes sociales.

A través de sus redes sociales, Miley Cyrus ha compartido este cambio, que como era de esperar, ha generado numerosas reacciones tanto entre sus fans, como en medios de todo el mundo. El motivo de la gran repercusión es que la artista ha dejado de lado su característico rubio de los últimos años, para lucir una melena casi negra.

Probablemente se trate del cambio de look más radical de la artista desde que dio portazo a su etapa de chica Disney con Bangerz, el álbum lanzado en el año 2013 que acompañó con una nueva imagen, caracterizada sobre todo por haberse cortado su larga melena castaña y lucir un cabello corto y rubio.

Sabato, congratulations on your beautiful debut show as creative director @Gucci 🖤 Your stunning heart was shown in every stitch. I love you & am so proud.

Now give me everything. pic.twitter.com/czY5Hpq6rp

— Miley Cyrus (@MileyCyrus) September 24, 2023