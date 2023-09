Miley Cyrus desvela que no ganó dinero con su gira ‘Bangerz Tour’: “Fue una inversión en mí misma”

Hace unas semanas, Miley Cyrus se reconciliaba con su pasado a través de Used to be Young, su último single. Una canción que ha llegado acompañada de una serie de vídeos publicados en forma de episodios en sus redes sociales, donde la artista hace un repaso sus treinta años de vida.

En estos vídeos, la artista hace un repaso de su infancia, de sus años como Hannah Montana, de su época más rebelde e incluso os 10 años de relación sentimental con Liam Hemsworth que culminaron en una boda y poco después en un divorcio.

En otro de los vídeos, Miley Cyrus habla sobre su gira más exitosa hasta la fecha: The Bangerz Tour. Una gira que coincidió con su época más rebelde, y que fue un fenómeno de masas. Algo sobre lo que la artista ha hablado apenas unos meses después de anunciar que no volvería a embarcarse en una gira mundial.

Miley Cyrus says she didn’t make any money off ‘The Bangerz Tour’ in 2014, which ended up grossing a reported $68.9 million:

“[It] was an investment in myself. A lot of these ideas were so outlandish that no one really wanted to support me in making these pieces…” pic.twitter.com/ExWjshQ4Ht

