Miley Cyrus desvela el momento exacto en el que decidió divorciarse de Liam Hemsworth

Miley Cyrus atraviesa un gran momento, tanto personal como profesional. Después de unos años complicados, la artista experimenta una etapa de reconciliación consigo misma, que se traduce en sus nuevas canciones, así como también en su forma de expresarse al mundo.

A pesar de que hace tiempo decidió mantener el ámbito privado de su vida lo más lejos posible de los focos, el lanzamiento de su nuevo single, bajo el título de Used to be young, ha llevado a la artista ha sincerarse sobre diversos aspectos de su vida, entre ellos, su divorcio de Liam Hemsworth.

La pareja puso fin a su historia de amor en 2019 tras una década juntos. Ahora, la artista ha decidido abrir su corazón y reflexionar a través de una serie de vídeos, en los que entre otros asuntos, ha descrito el momento justo en que decidió romper su matrimonio.

Miley Cyrus on Liam Hemsworth divorce:

“Me and Liam’s commitment to being married, just really came from of course a place of love first cause we’d been together for 10 years. But also from a place of trauma and just trying to rebuild as quick as we could.” pic.twitter.com/qeW6UP1cvc

— Pop Base (@PopBase) September 6, 2023