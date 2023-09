Miley Cyrus recuerda la traumática experiencia que fue grabar esta escena de ‘Black Mirror’

Miley Cyrus presentó el pasado 25 de agosto una de sus canciones más personales y honestas hasta la fecha. Bajo el título de Used to be young, se trata de un tema mediante el cual, la artista estadounidense reflexiona sobre su pasado.

A través de la letra de su nuevo single, Miley Cyrus desnuda su alma. Una canción en la que viaja al pasado cuando aún era una joven y estaba intentando encontrarse a si misma, que ha visto la luz justo cuando se cumplen 10 años de su polémica actuación en los premios de la MTV Music Video Awards.

Tras el lanzamiento de su nuevo single, la artista también se ha sincerado a través de una serie de vídeos publicados en su cuenta de Tik Tok. En cada uno de estos vídeos, abre su corazón sobre algún momento de su vida, desde su paso por Hannah Montana, hasta la relación con su familia e incluso también se ha sincerado sobre proyectos como su cameo en Black Mirror.

La artista estadounidense formó parte de la tercera temporada de la exitosa serie de Netflix, siendo uno de los grandes atractivos de esa temporada, en la que Miley protagonizó el quinto episodio. No obstante, no fue tan emocionante como ella se esperaba.

«Estaba rodando Black Mirror y mientras estaba allí se produjo el incendio de Woolsey en Malibú. Yo estaba en Sudáfrica, pero el episodio tenía lugar en Malibú, así que fue un auténtico viaje. Dos o tres años después de que esto sucediera, no lo entendía, pero tuve un ataque de ansiedad con una visión de que me tenían atada a una camilla», ha revelado recientemente la artista.

Miley explicó que, luego de un tiempo, comprendió que: “Tenía estos sueños cada vez que iba a actuar y pensaba que solo era una visión angustiosa que no tenía sentido. Pero, en realidad, mientras mi casa ardía, yo estaba atada a una camilla con las manos esposadas a una cama», relataba.

La artista relacionaba la escena que grabó en Black Mirror mientras su casa de Malibú se incendió, una imagen que se repetía en su mente con frecuencia. No obstante, también reveló que tras saber que su casa estaba ardiendo, fue ella quien decidió continuar con la grabación del episodio. «El espectáculo debe continuar», sentenció.