‘Mediafest Night Fever’ celebra la navidad con estas actuaciones y grandes sorpresas

Este viernes 23 de diciembre, a partir de las 22:00 horas en Telecinco, tendremos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de Mediafest Night Fever. Los presentadores, Jorge Javier Vázquez y Adela González, se encargarán de conducir este programa en el que la Navidad estará muy presente desde el primer minuto hasta el último.

Natalia, Gisela y Soraya Arnelas serán las encargadas de dar el pistoletazo de salida a esta mágica noche en Mediafest Night Fever. Las tres ex concursantes de Operación Triunfo interpretarán un clásico como es All I want for Christmas is you. Ellas darán por inaugurado el programa y darán paso al resto de las actuaciones.

Éstas, a su vez, serán valoradas por Manuel Zamorano, Antonio Castelo y Soraya Arnelas como parte del jurado. En este programa dedicado a la Navidad, contaremos con unos invitados de lujo. Éstos son Famous, Manu Tenorio, Nika, Bombai, Maíta Vende Cá, Anabel Dueñas y Guillermo Martín.

Actuaciones de Mediafest Night Fever de este viernes 23 de diciembre

Jaime Nava y Famous cantarán ‘The Little Drummer’.

Ana María Aldón y Manu Tenorio interpretarán ‘Alegría, alegría’.

Germán González y Nika entonarán ‘Last Christmas’.

Irma Soriano y Maíta Vende Cá cantarán ‘El burrito sabanero’.

Iván González y Bombai interpretarán ‘Navidad’.

Carolina Ferre y Guillermo Martín entonarán ‘Santa Claus llegó a la ciudad’ y ‘Va a nevar’.

Rocío Carrasco y Anabel Dueñas cantarán ‘Los campanilleros’.

Una entrega de Mediafest Night Fever repleta de sorpresas

Si hay algo en lo que están incidiendo los compañeros de Mediaset es que todos los participantes se quedarán sin palabras con todo lo que les han preparado. Lejos de que todo quede ahí, debemos tener en cuenta que los concursantes interpretarán, conjuntamente, la canción ‘Ven a mi casa esta Navidad’ de Gloria Trevi.

Por si fuera poco, Kiko Hernández y Shaila Dúrcal actuarán como artistas invitados, interpretando el histórico dúo de Michael Bublé y Thalia. Lejos de que todo quede ahí, los espectadores del programa serán partícipes de la transformación sorpresa del siempre maravilloso Josep Ferré. No te pierdas la nueva entrega de Mediafest Night Fever esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco.