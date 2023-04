‘MasterChef 11’: el jurado sorprende con una doble expulsión

La 1 de TVE emitió este martes un nuevo programa de Masterchef. En la segunda entrega de la semana del talent culinario, los espectadores se quedaron muy sorprendidos después de que el programa terminase con una doble expulsión.

Tras la primera prueba de la noche, en la que mediante un cocinado por parejas, los aspirantes tuvieron que recrear platos de la gastronomía norteamericana. Mientras que en la prueba de expulsión, los delantales negros se pusieron a prueba con la gastronomía francesa.

Antes de esta prueba, las mejores aspirantes de la prueba anterior, Camino y Laura, pudieron salvar a dos personas. Ambas salvaron a Sergio y a Carlota, de esta forma los dos concursantes se libraron de ponerse el delantal negro y batirse en duelo en la prueba más temida de la noche.

«Pepe no te equivoques, no estoy derrumbada pero una crítica no le puede sentar bien a nadie. Lo que no puedo es tocarte las palmas» @pilumchef11 https://t.co/5KB3O2GWnE #MasterChef11 pic.twitter.com/AVdYoKHB98

— MasterChef (@MasterChef_es) April 3, 2023