‘MasterChef 11’: ¿Quién fue el concursante expulsado ayer?

Masterchef regresó un lunes más a La 1 de Televisión Española con una nueva entrega. En el programa de este lunes 15 de mayo, los aspirantes se volvieron a enfrentar dos nuevos retos con los que se jugaron su permanencia en las cocinas del talent culinario.

En la primera prueba de la noche del lunes, los aspirantes tenían que adivinar las calorías exactas. de seis alimentos. Después, elaboraron un plato vegetariano con solo cinco ingredientes. Una prueba en la que contaron con los consejos del prestigioso chef Josean Alija y de Raquel Sánchez Silva, aspirante de la quinta edición de MasterChef Celebrity.

Tras probar los platos, los jueces decidieron que Pilu, Camino, David, Claudia, Ana, Francesc, Fray Marcos y Jorge Juan se enfrentasen en la prueba de eliminación, siendo una de las pruebas más exigentes del talent culinario: las carreras.

No obstante, los dos concursantes mejor valorados de la prueba tuvieron el privilegio de salvar, cada uno, a un compañero de la temida prueba de eliminación. De esta forma, Álex salvó a Francesc y Jotha decidió salvar a Fray Marcos.

Pilu, Camino, David, Claudia, Ana y Jorge Juan se dividieron en dos grupos, para cocinar por turnos. Los concursantes se encontraron en plató con varios puestos de cocina, donde realizaron elaboraciones muy distintas entre sí, como steak tartar, cachopo y ternera strogonoff.

Los dos peores de ambos grupos se vieron las caras en un último cocinado, en el que tuvieron que realizar un solomillo Wellington. Una prueba en la que se batieron en duelo David y Camino, y en la que estuvieron acompañados por Boris Izaguirre, aspirante de MasterChef Celebrity.

Tras este último reto de la noche, y después de protagonizar un momento de tensión con Samantha durante el cocinado, David fue el aspirante elegido por los jueces para abandonar las cocinas del programa. Una decisión que el concursante aceptó con deportividad, a pesar de su decepción inicial.

«Entré muy inseguro de mí mismo y gracias a mis compañeros he conseguido avanzar. Cambiaría el no haber empezado a disfrutar antes y obsesionarme con la perfección. Quería hacerlo como un profesional, cuando no lo soy», expresó el aspirante antes de colgar el delantal.