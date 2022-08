Marta Peñate, entre lágrimas tras sentirse decepcionada con Desy Rodríguez

Marta Peñate se ha echado a llorar en directo al recordar su paso por Supervivientes 2022 y, a su vez, ha querido expresar la decepción que le ha causado una de las personas presentes en plató.

Marta Peñate ya está de vuelta a España. Tras ser finalista de Supervivientes 2022 pero no ser la ganadora de esta entrega, en la que salió victorioso Alejandro Nieto, ha asistido al plató del reality. De esta manera, ha recordado su paso por el reality en el debate final.

El rostro de la canaria se ha inundado completamente de lágrimas cuando esta ha revivido todo por lo que pasó en las islas hondureñas. Carlos Sobera, como es de esperar, se ha preocupado por ella y, de inmediato, le ha intentado consolar.

Marta Peñate se rompe en directo y destapa su «decepción» con Desirée Rodríguez 🌴 #SVDebateFinal https://t.co/2hN91iTFxp — Supervivientes (@Supervivientes) July 31, 2022

«Me da rabia que la gente me vea débil, me duele muchísimo. Quiero que vean que soy fuerte», ha expresado la canaria. «La impotencia de los 200.000 euros, pero lo que me llevo como persona no me lo va a quitar nadie», le ha explicado al presentador justo después de este haberle preguntado cómo le sentó que ganara su compañero.

La canaria, que fue abatida en el concurso de supervivencia por Alejandro Nieto, ha afirmado a su vez el chasco tan grande que se llevó al ver que una de las personas presentes en plató no estuviese de su lado para ganar el reality.

«Tengo que reconocer que Desy fue la que más me dolió, estoy un poco cabreada contigo, tengo que reconocerlo. Entiendo que el 80% de mis compañeros estuvieran a favor de Alejandro, pero me dolió que tú en un vídeo estuvieras gritando: ‘Alejandro ganador’”, ha manifestado refiriéndose a su compañera Desirée Rodríguez.

La ex concursante de Gran Hermano, por su parte, se ha querido escudar ante la sinceridad de Marta Peñate: “Pero si vengo en el AVE y vengo con la familia de Alejandro… Siempre he dicho que mis ganadores erais Alejandro y tú”, ha asegurado la andaluza dando por concluida la disputa.