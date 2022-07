Marta Peñate, inevitablemente, se ha convertido en una de las concursantes estrella de Supervivientes 2022. Y siendo honestos, no es para menos. La canaria ha demostrado ser toda una guerrera, al pasar varias semanas completamente sola en Playa Parásito, demostrando que es toda una superviviente.

El pasado jueves, durante la nueva gala presentada por Jorge Javier Vázquez, Marta Peñate recibió una de las noticias más esperadas para ella. Y es que, desde ese mismo momento, iba a empezar la unificación con sus compañeros. Tan solo tenía un minuto para poder recoger todo lo que creyera que era necesario para su nueva aventura.

La nueva localización para la “parásita” era Cayo Paloma, una de las islas más míticas de la historia del reality de supervivencia. Allí vivirá junto a Yulen Pereira, nuevo expulsado, hasta el próximo domingo. El resto de concursantes se han mudado a Playa Parásito hasta, también, el domingo que pasarán a vivir en Cayo Paloma.

¡Comienza la unificación! De la sorpresa de los supervivientes a las lágrimas de Marta Peñate 🌴 #SVGala12 https://t.co/b5FyHylGrV — Supervivientes (@Supervivientes) July 7, 2022

Antes de que esta mudanza se llevara a cabo, y en plena conexión en directo, la audiencia pudo ver un vídeo de Marta Peñate en el que analizaba, uno a uno, a sus compañeros. Sobre Nacho Palau, “lo que yo obtuve de él me pareció que me encantaba”, mientras que considera que Ana Luque es la “cambia palabras”. Respecto a Ignacio de Borbón, cree que “es buen chaval, es tranquilo, paciente, es muy bueno haciendo las pruebas, pero es un ansioso”.

Sobre Yulen Pereira, asegura que “en realidad es buena gente, pero es un poco parao”. En cuanto a Alejandro Nieto, no tarda en denominarle “unga unga”, por lo que “hay que reeducarlo”. En cuanto a Anabel Pantoja, empieza a dudar sobre si ella y Yulen son pareja de verdad: “Yo no puedo decir que es mi novia cuando no he…”

Unas palabras que hicieron que Jorge Javier Vázquez rompiera a reír. Además, el presentador confesó que pensaba exactamente igual que la concursante de Supervivientes 2022 en ese sentido: “Primero tienes que probar, que te ahorras mucho tiempo”. La pareja de Tony Spina aprovechó para ir más allá: “Para encontrar a tu media naranja tienes que exprimirla primero”. ¡Es maravillosa!