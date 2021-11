Marta López Álamo ha estallado. Desde hace unos días, la pareja de Kiko Matamoros ha estado en boca de todos debido a que publicó en su perfil de Instagram un video en el que se veía a Kiko bailando con Alejandra Rubio. Por su parte, el colaborador de ‘Sálvame’ le pidió que no lo publicara dado que, en plena guerra con Carmen Borrego, podría malinterpretarse.

Sin embargo, a pesar de ello, la modelo lo publicó. Una acción que provocó el enfado del colaborador televisivo. Una publicación que ha traído consigo todo tipo de criticas y acusaciones donde se ha hablado de los supuestos celos de Marta e incluso de un hipotético interés en su relación con Matamoros para aumentar su presencia en redes sociales. Unas declaraciones que Marta López Álamo se ha cansado de aguantar y ha terminado estallando en pleno directo.

Marta López Álamo interviene en directo tras su cabreo con el programa https://t.co/dEHiddYMnV — Sálvame Oficial (@salvameoficial) November 9, 2021

A través de una llamada telefónica, la modelo rompió su silencio. “Es que es muy fuerte. Si yo quisiera protagonismo estaría en ‘Gran Hermano’, en ‘Supervivientes’, en un ‘Deluxe’ sentada y no lo hago, me parece que es patético”, señalaba molesta. “Creo que es lamentable”, insistía Marta. Además, indicó que toda esta situación no le aporta “nada positivo” e incluso dejó caer que si lo que quisiera fuera aumentar los seguidores, podría estar con otra persona que no tuviera nada que ver con el mundo del corazón.

Al respecto, Kiko Hernández ha tomado sus palabras como un desprecio al programa y a los colaboradores que trabajan en él, algo que Marta López Álamo quiso matizar posteriormente. “Estaba muy cabreada por lo que habíais puesto de mí, inventaros lo de los celos… pero para nada es un desprecio, me parece un programa necesario, me encanta y soy fan”, explicaba.