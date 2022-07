María Verdoy, así es la nueva presentadora de ‘Ya es Mediodía’

La llegada del verano siempre trae novedades en los principales programas de televisión, aunque en el caso de Ya es mediodía el baile de nombres es provocado también por la salida de Sonsoles Ónega. Tras varias semanas complicadas, Telecinco ha decidido premiar a María Verdoy dándole una oportunidad como presentadora.

El terremoto en Mediaset llegó en forma de fichaje bomba de una de sus presentadoras estrella por parte de Antena 3, pero no fue el único moviento. Marc Calderó, presentador sustituto habitual, también anunciaba su marcha rumbo a un nuevo proyecto en TVE.

Según adelanta la revista Semana, María será la nueva cara del programa que actualmente presenta Joaquín Prat y lo hará como presentadora de la sección Fresh. Mientra Miquel Valls se encargará de la tertulia de actualidad, ella hará lo mismo en la dedicada al mundo del corazón.

Aunque la audiencia la conoce gracias a su larga etapa en Viva la vida, comenzó en la cadena de Fuencarral en el año 2012 en el espacio Te vas a enterar, de Cuatro. Aquel programa terminó siendo cancelado, por lo que saltó a Cazamariposas, entra de lleno en el mundo del corazón.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de María Verdoy (@_mariavillosa)

Su siguiente destino fue El programa de Ana Rosa, aunque fue una experiencia corta, consiguiendo asentarse como la responsable de dar contexto a los temas que se tocaban en el programa de Emma García. Lo cierto es que María ya tuvo un breve paso por el Fresh en 2018.

Fue en el mes de agosto de aquel cuando el espacio decidió incorporar noticias sobre el mundo del corazón para conseguir subir la audiencia y acercarse a La ruleta de la suerte. Desde aquel momento el corazón llegó para quedarse, pero ella se mudó a los fines de semana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de María Verdoy (@_mariavillosa)

El marido de María Verdoy

La nueva presentadora de Ya es mediodía ya contó a la misma revista que está casada desde hace 3 años con Miguel, un excompañero de universidad con el que tuvo un pequeño noviazgo hace años. La vida les hizo coincidir en Barcelona, cuando ella trabajó en Cazamariposas, y desde entonces no se han separado.

Miguel, que así llama, ha trabajado tras las cámaras en programas y canal como Canal 9 (Informativos), Telecinco (Informativos y ¡Mira Quién Salta!), Cuatro (Sex Academy), Telemadrid (Doble Página) y TVE. Actualmente trabaja en El punto de mira, de Cuatro.

A sus casi 37 años María Verdoy no ha sido madre todavía, aunque no lo ha descartado. En la revista Semana decía lo siguiente en 2021: «Por mi momento vital y profesional, ahora mismo no me parece que sea el más idóneo para quedarme embarazada».

Su desconocida faceta como cantante

La nueva presentadora de Ya es mediodía fue una de las sorpresas del Sálvame Mediafest. Junto a su amigo, y compañero de cadena, Germán González protagonizaron la gran actuación de la noche en la que los empleados de Mediaset eran los artistas invitados.