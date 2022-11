María Pombo: la sorprendente confesión de la influencer en La Resistencia

María Pombo fue la invitada de La Resistencia el pasado martes 15 de noviembre, durante el programa hizo unas confesiones que no han dejado a nadie indiferente. La influencer pidió entrar al programa con el himno de España de fondo, pues siempre ha sido muy criticada por ponerlo en su boda y quiso hacer una broma con este tema.

David Broncano no ha dudado en preguntarle sobre el dinero que tiene: “Tú ya estabas forrada de siempre. Tú no has pisado un cercanías en tu vida”, le decía en tono cómico. María Pombo daba una respuesta que ha dado mucho de qué hablar: “¿Qué no?, ¡He ido en metro todos los días!,. Mi padre era creativo, trabajaba en publicidad, pero se quedó en paro durante tres años.

Después abrió un restaurante y le va bien. Mi madre trabajaba, pero lo tuvo que dejar por una enfermedad, nunca me ha faltado de nada, pero mi madre era mileurista y mi padre algo más.”, contestaba ante la sorpresa de Broncano.

María Pombo enseña su lupa de Instagram y su galería. Las partes blureadas no son memes de Perro Sanxe. pic.twitter.com/lhuGHjxU2p — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) November 15, 2022

Sin embargo, eso no era todo, pues también decidió hablar sobre los lujos que no ha podido permitirse hasta que no ha conseguido dinero por su propia cuenta: “Siempre hemos vivido muy bien, pero sin lujos, yo no he viajado en un avión hasta que me hice influencer”, algo que dejó al presentador totalmente descolocado.

Después de esta conversación, Broncano le pedía a la invitada si podía mostrar su móvil para ver qué cosas le salían en la lupa de Instagram. Fue en ese momento donde se puso a enseñar todo, Instagram, mensajes directos que había tenido con otras influencer… Pero llegó el momento de mostrar su galería de fotos, ahí fue donde se vio una imagen de un predictor, ¿Estará María Pombo embarazada de nuevo?

Este hecho ha levantado muchas sospechas por parte de sus seguidores quién analizando el programa encontraron más pistas sobre su posible embarazo, a parte del test positivo. Tiene descargada en su móvil una aplicación llamada Embarazo. Tendremos que esperar a que la pareja anuncie algo para saber si habrá otro hijo o no.