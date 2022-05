‘El Hormiguero’ regresó este miércoles con un nuevo experimento social. El programa conducido por Pablo Motos reunió en una misma sala a varios ‘haters’ con las personas a las que habían criticado a través de las redes sociales, en este caso, María Pombo, Laura Escanes y Juan del Val.

El programa realizó este nuevo experimento con el fin de comprobar como se comportaba un hater cuando tenía enfrente a la persona a la que había criticado a través del anonimato de las redes sociales. De esta forma, formato de Antena 3 dio un escarmiento a estos ‘acosadores virtuales’, al reunirles con las personas a las que habían insultado.

«Hemos reunido a un grupo de haters de Internet para que lean los tuits negativos que le han escrito a Juan del Val, Laura Escanes y María Pombo. Lo que no saben es que la víctima de este comentario se encuentra en la habitación de al lado», decía una voz en off al comienzo del experimento.

Esto es lo que pasa cuando un hater se encuentra cara a cara con la persona a la que está puteando #WilliamLevyEH pic.twitter.com/ZoVDMfGe70 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 3, 2022

El primero en enfrentarse a sus haters fue Juan del Val, cuyo comentario publicado por uno de ellos fue que era “mala persona”. En cuanto el periodista entró por la puerta, el hater se mostró avergonzado: “Sé que me paso muchas veces, pero la mayor parte de las veces no pienso lo que escribo”. Y terminó con un “perdóname”.

«Me lo dices ahora y me río, pero sí que hay veces que me he ido a la cama llorando. He estado con ansiedad y a lo mejor no solo por tu tweet, sino por un cúmulo de ellos», señaló María Pombo después de que una joven leyese un tweet que había escrito sobre ella.

«Está feo que use una foto con tu abuelo para promocionar su disco, la verdad», decía uno de los tweets escritos por un hater de Laura Escanes. Después de que la influencer le pidiera explicaciones sobre ese mensaje, el hater le explicaba que había visto muchos comentarios bromeando sobre la edad de Risto Mejide y que decidió sumarse.

Finalmente, tras el experimento realizado en ‘El Hormiguero’, ha quedado claro que hay personas que tienen una cara diferente en persona y en las redes sociales. Pues varios de estos haters estaban dispuestos a hacerse una foto e incluso a irse a tomar algo con la persona a la que habían criticado, después del cara a cara que propició el programa.