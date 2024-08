Ecologistas en Acción intenta parar el festival de María Pombo en Boadilla del Monte

Queda algo más de un mes para que María Pombo celebre una nueva edición de su Suavefest, el festival en el que reunirá a miles de sus seguidores en un evento lleno de música, pero la influencer se está encontrando con problemas no esperados. Ecologistas en Acción ha pedido la paralización del evento por el impacto ambiental y el lugar para su celebración.

El sábado 14 de septiembre es la fecha en la que está previsto que cantantes como Juan Magan, Chimbala y artista sorpresa salgan al escenario ante más de 7.000 personas que se espera que acudan. Se trata de un éxito que se repite año tras año desde que la influencer logró superar la barrera del millón de seguidores, pero este año hay más problemas de los previstos.

Después de que se celebrase en la plaza de toros de La Ventas y en IFEMA, esta quinta edición ha elegido un lugar muy especial como es el Palacio del Infante Don Luis, situado en la localidad de Boadilla del Monte. Se trata de un lugar muy especial, ya que fue construido en 1765 y fue declarado Monumento Nacional en 1974.

Happy FM ha podido hablar con María Ángeles Nieto, portavoz de Ecologistas en Acción, que asegura que el grupo ecologista no tiene nada en contra de María Pombo, pero que sostiene que «no es el lugar adecuado para celebrar un evento así». Recuerda, además, que este lugar fue adquirido por el Ayuntamiento de la localidad madrileña y que su compra y reconstrucción fue «con dinero de todos», por lo que entiende que «todos tenemos derecho a opinar sobre el uso que se haga de este espacio».

Además de su preocupación por ser un lugar histórico y de gran valor cultural, su preocupación sobre este festival es el impacto que pueda tener en la zona. La portavoz recuerda que «este conjunto es colindante al monte de Boadilla» y muestra su preocupación por las huertas que estarán a solo unos metros de la pista de baile y del escenario.

Otra de las preocupaciones de Ecologistas en Acción tiene que ver con la forma de llegar de los miles de asistentes al lugar. Pese a que existen lanzaderas desde tres puntos diferentes de Madrid, a un precio de 12 euros ida y vuelta, sostiene que el transporte público para trasladarse allí es insuficiente, especialmente de madrugada, cuando finalizará la fiesta.

Nieto avisa de que muchos de ellos lo harán en coche y que no hay plazas de aparcamiento suficientes en la zona para la enorme cantidad de gente que se espera que acuda, por lo que teme que decidan aparcar en el monte o en otros lugares no apropiados.

Desde Ecologistas en Acción defienden que no están en contra de otras actividades y conciertos que se han celebrado en ese palacio porque creen que son más adecuadas. Por ejemplo, allí se realizan conciertos cada verano en las llamadas Veladas del Palacio, pero el lugar en el que coloca el escenario es en la entrada del mismo y no en las terrazas que dan hacia el monte. Además, la portavoz explica que estos eventos tienen un aforo mucho más reducido en los que los asistentes suelen permanecer sentados en sus localidades. En cambio, el Suavefest se espera que reciba a un público mucho más joven, por lo que cree que el lugar no «concuerda» con el espectáculo que allí habrá.

¿Qué dice María Pombo sobre este asunto?

Mientras tanto, María Pombo guarda silencio sobre este tema y la única reacción del festival ha sido eliminar la posibilidad de comentar en sus publicaciones en la red social Instagram desde que se sabe que el grupo ecologista está en contra de su celebración.