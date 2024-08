El alcalde de Boadilla defiende a María Pombo: «Si actuase el hermano de Sánchez no habría polémica»

El Ayuntamiento de Boadilla ha salido en defensa de la conocida influencer María Pombo, que está siendo duramente criticada por Ecologistas en Acción por elegir el Palacio del Infante Don Luis como el lugar donde celebrar su conocido festival Suavefest. La asociación Amigos del Palacio y los ecologistas han condenado el «impacto que el ruido podría ocasionar en el municipio» pero ambos se han encontrado con la contundente respuesta del Consistorio de Boadilla, gobernando por Javier Úbeda (PP), que tiene la convicción de que «si el hermano de Pedro Sánchez fuera uno de los músicos contratados, no se hubiera levantado esta polémica».

Fuentes municipales han declarado que se ha creado una falso debate en torno a la celebración del festival de María Pombo, quizás para «ocultar los problemas de Pedro Sánchez y su mujer Begoña Gómez con la justicia, o para ocultar la rendición del Gobierno de España frente a los separatistas, concediéndoles todos sus deseos, o para ocultar el bochornoso papel de Zapatero en las elecciones de Venezuela, que junto a Maduro, se niega a respetar la voluntad del pueblo».

Las mismas fuentes advierten de que el festival saldrá adelante si se ajusta a la ley «por más presiones que recibamos de la extrema izquierda, censora e inquisitorial». «El problema no es María Pombo, es Zapatero, Sánchez, Begoña, Puigdemont y Maduro. No vamos a participar en la cancelación de ninguna figura pública porque a ellos no les guste».

La polémica viene porque gran parte de las entradas ya se han vendido «sin tener los permisos en regla» según denuncian las asociaciones que quieren impedir el evento en Boadilla. Sin embargo, el consistorio del popular Javier Úbeda, recalca que el equipo de María Pombo solicitó formalmente la autorización y confirman que, «a nivel técnico, los promotores del festival ya han presentado toda la documentación y que ahora toca estudiarla y valorar si falta algo y si todo se ajusta a la normativa».

La otra polémica viene porque el Palacio Infante Don Luis es un Bien de Interés cultural y es colindante al monte de Boadilla, uno de los espacios naturales de la localidad que según los ecologistas, ahora se podría ver dañado. Desde el Ayuntamiento respetan la opinión de Ecologistas en Acción, o de otras asociaciones, pero entienden que no tienen nada que decir sobre el Palacio y los eventos que el mismo acoge. «Si tienen interés en marcar la política municipal, sólo deben presentarse a las elecciones y que sean los vecinos quienes decidan si se ponen en sus manos», señalan.

Además, recuerdan que estas mismas asociaciones no dijeron nada por la pantalla gigante que instalaron para ver la final de España en la Eurocopa con un aforo similar al del festival en la segunda terraza del Palacio, ni lo han dicho nunca sobre todos los conciertos que se han organizado allí.

«Nos da la sensación que ni el monte ni el Palacio es lo que les importa y lo único que quieren es añadirse a la persecución contra una persona que viene a ofrecer ocio a nuestros jóvenes y a promocionar Boadilla. Si hay un monte en Boadilla es precisamente porque nosotros mismos lo hemos preservado, no porque a Ecologistas en Acción u otras asociaciones les haya importado lo más mínimo igual que nunca han dado un duro al Ayuntamiento para su restauración», recalcan las mismas fuentes municipales.

Y les manda un mensaje: «Si a Ecologistas en Acción le importa el medioambiente en Boadilla, que reclame junto a nosotros el Cercanías a Óscar Puente, sería más efectivo».

El SuaveFest es un festival de música creado por la influencer María Pombo y el próximo 14 de septiembre celebrará su sexta edición.