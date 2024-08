Begoña Gómez rabia por sus imágenes ante el juez reveladas por OKDIARIO: «Me estigmatizan»

Begoña Gómez manifiesta abiertamente su malestar por la publicación de las imágenes en las que se le veía sentada en el banquillo ante el juez Juan Carlos Peinado. Esas imágenes fueron reveladas en exclusiva por OKDIARIO, el pasado 11 de julio, y, ahora, la mujer del presidente del Gobierno se queja de su publicación en su querella contra Peinado por los presuntos delitos de prevaricación y revelación de secretos.

Gómez pone la publicación de la grabación como ejemplo para sostener sus acusaciones contra el juez que instruye la causa contra ella por corrupción en los negocios y tráfico de influencias.

«Como era de esperar dado el devenir del proceso en el que se ha filtrado gran parte del mismo, estas grabaciones han trascendido a los medios de comunicación, estigmatizando aún más la imagen de mi representada», destaca su abogado defensor, el ex ministro socialista Antonio Camacho, en la querella.

En la misma, se queja de que el magistrado no aceptara la petición de que la imagen de Gómez «no se grabara». Para esa petición, la defensa alegó «el riesgo de que esta imagen se utilizara espuriamente dada la relevancia pública» de la esposa del presidente socialista.

El juez rechazó la petición de la mujer de Sánchez recordando que «no tiene la condición de autoridad, ni cargo alguno que le atribuya que no le sea de aplicación el artículo 14 de la Constitución Española, que proclama el derecho a la igualdad, y que todos los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».

«La grabación de la diligencia de declaración de la investigada deberá ser recogida en el correspondiente soporte de grabación, en las mismas condiciones que se viene realizando en cualquier procedimiento judicial», destacó el magistrado.

«Es obvio que la solicitud de no grabación de la imagen de mi representada, cuando en numerosísimas ocasiones las declaraciones de los investigados y testigos en los procedimientos ni siquiera se graban sino que se recogen por escrito, era absolutamente normal y ajustada a derecho y la no aceptación

de la no grabación de la imagen fue caprichosa e injusta y altamente perjudicial para mi representada, pues como era de esperar dado el devenir del proceso en el que se ha filtrado gran parte del mismo, estas grabaciones han trascendido a los medios de comunicación, estigmatizando aún más la imagen de mi representada», se queja la defensa de Gómez.

Se negó a declarar

El pasado 5 de julio, Gómez se negó a declarar ante el juez, asegurando desconocer los hechos que se le imputaban. Las imágenes publicadas por este periódico la mostraron muy seria, vestida de negro y sentada en una esquina del banquillo:

«¿Nos puede decir cuál es su nombre y apellidos?», pregunta el juez Peinado a Gómez, a lo que ésta responde: «María Begoña Gómez Fernández». «Muchas gracias. Se le ha citado como investigada por un procedimiento criminal que se sigue en este juzgado por sendos presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Como investigada, y como le ha informado el letrado de la Administración de Justicia de este órgano judicial, tiene todos los derechos que le concede la Constitución Española, el primero es el de no declarar si no lo desea. También tiene derecho a ser asistida por un abogado, que nos acompaña. Lo primero que le voy a preguntar es si tiene conocimiento del contenido de los hechos que están siendo objeto de investigación», le traslada el juez. A esto, Begoña Gómez, tras pensar un segundo, responde: «No». El juez insiste: «¿No tiene conocimiento?» y la imputada confirma: «No».

«En ese caso vamos a suspender la declaración para ilustrarle debidamente en presencia de su abogado, le voy a ilustrar yo personalmente», explica el magistrado. En ese momento, la grabación se suspende para retomarse poco después, cuando Peinado anuncia el aplazamiento de la declaración para el día 19 de julio. También en esa segunda ocasión, Gómez se negó a declarar, excusando la falta de concreción de la investigación, un argumento recurrente en las quejas de su defensa.

Acusación falsa

Como también publicó este periódico, la esposa del presidente socialista ha tratado de utilizar una información publicada por OKDIARIO para sostener, falsamente, sus acusaciones contra el juez Peinado por esa supuesta «revelación de secretos».

En la querella se acusa al magistrado de filtrar a este periódico un auto completo en el que se podía leer que la mujer de Pedro Sánchez estaba investigada, lo que en el anterior argot judicial se conocía como imputada. La defensa de Begoña Gómez cita que este periódico publicó de forma íntegra el pasado 22 de mayo la resolución judicial que acordaba las citaciones de los testigos. Este documento, sin embargo, no fue facilitado por el juez. La querella de Gómez podría ser el primer paso para apartar a Peinado de la investigación y se suma a la presentada la semana pasada por la Abogacía del Estado contra el mismo juez, en nombre del presidente del Gobierno.

El abogado de Begoña Gómez hila un sinfín de descalificativos hacia la actuación del juez, calificando sus actuaciones de «injustas», «arbitrarias», «no justificadas, carentes de motivación alguna y contradictorias». En su consideración, se trata de una «instrucción inusual, errática, perversa y prospectiva» contra la mujer del presidente socialista.