Begoña Gómez acusa falsamente al juez Peinado de filtrar a OKDIARIO que estaba imputada

La defensa de Begoña Gómez, ejercida por el ex ministro del Interior del PSOE Antonio Camacho, acusa falsamente al juez Juan Carlos Peinado de filtrar a OKDIARIO un auto completo en el que se podía leer que la mujer de Pedro Sánchez estaba investigada, lo que antes se conocía como imputada. Lo hace en una querella interpuesta contra el instructor en la que le culpa de los presuntos delitos de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas, revelación de secretos de particular por funcionario público y prevaricación judicial. El letrado cita que este periódico publicó de forma íntegra la resolución judicial del pasado 22 de mayo que acordaba las citaciones de los testigos. Este documento, sin embargo, no fue facilitado por el juez.

Begoña Gómez y Pedro Sánchez han iniciado una guerra total contra el juez Peinado que investiga a la esposa del presidente por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios a raíz de una denuncia interpuesta por el sindicato Manos Limpias. Este viernes, Begoña Gómez cargaba contra el instructor presentando una querella de 53 páginas ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). OKDIARIO ha tenido acceso a este documento en el que se acusa al juez de filtrar información a los medios de comunicación mientras se mantenía el secreto de sumario que se prolongó hasta el pasado 24 de mayo.

«La causa incoada fue de conocimiento general para toda la ciudadanía desde el 24 de abril, con la consecuencia para nuestra representada de verse como parte de un procedimiento penal, pero sin gozar de todas las garantías para su defensa desde su incoación, y enterándose de los avatares de su proceso por los medios de comunicación mientras a la misma se la privaba de cualquier acceso al mismo», señala el abogado de Begoña Gómez.

Para probar estos hechos, el letrado señala que distintos medios de comunicación publicaron que un juez había incoado diligencias previas sobre la mujer de Pedro Sánchez. Es importante recalcar que, en ese momento, el instructor se había puesto en contacto con dos periodistas para que declarasen como testigos en sede judicial en el marco de la instrucción que estaba secreta. Tras hacerse pública, el gabinete de prensa de los juzgados madrileños puso en conocimiento de los profesionales de la información que existían esas diligencias y que se había acordado la citación de una serie de testigos. «Al día siguiente OKDIARIO publicaba íntegra la resolución judicial del 22 de mayo (al folio 836 de la causa) que acordaba las citaciones de los testigos», asegura el letrado adjuntando un documento sobre la noticia publicada en este periódico.

Posteriormente, el abogado de Begoña Gómez carga contra las acusaciones populares adjuntando publicaciones en las que se informa sobre la causa. Este modus operandi también ha sido utilizado por el letrado de la mujer de Pedro Sánchez, que ha concedido entrevistas al terminar los interrogatorios una vez que se levantó el secreto de sumario.

Querellas contra Peinado

La querella de Begoña Gómez podría ser el primer paso para apartar al juez Peinado de la investigación. Si la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) admite a trámite la querella presentada, el instructor podría irse por iniciativa propia o podría ser motivo para plantear una futura recusación contra el juez. La Ley Orgánica del Poder Judicial especifica que es motivo de recusación «estar o haber sido denunciado o acusado por alguna de las partes como responsable de algún delito o falta, siempre que la denuncia o acusación hubieran dado lugar a la incoación de procedimiento penal y éste no hubiera terminado por sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento». La decisión sobre la admisión a trámite de la querella no se espera hasta septiembre y la recusación tendrá que ser aceptada para que el juez tenga que apartarse de la causa.

Por su parte, Pedro Sánchez también ha interpuesto otra querella por prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado. Lo ha hecho tras no someterse a su exigencia de declarar por escrito en su condición de presidente del Gobierno. Juristas consultados explican que este tipo de querellas rara vez prosperan y afean la desconfianza en la justicia que se está generando desde las más altas instancias del Estado.