El nuevo Sálvame sigue dando mucho que hablar pese a que las audiencias siguen por debajo de lo esperado en su desembarco en la televisión tradicional gracias a Ten TV. Sus apariciones en otros medios y sus polémicas siguen siendo noticia, por eso los rumores acerca de un posible fichaje por TVE -donde Lydia Lozano ya está trabajando y Belén Esteban llegó a tener un acuerdo que se rompió en el último momento- suenan más que nunca, ya sea por tener al programa al completo o a su presentadora, María Patiño. Fue su intervención en La Revuelta, donde dijo que «se habían levantado muchos teléfonos», lo que hizo comenzar a pensar que esos rumores podían ser ciertos, algo que ella misma ha querido aclarar ante sus espectadores, dejando claro que sí ha recibido una oferta de la cadena pública, pero también que ha decidido rechazarla ante la sorpresa de muchos -y la alegría de Alba Carrillo-.

Las apariciones de Patiño han sido varias en las últimas semana en La 1, ya que llegó a grabar un programa como jurado de El gran premio de la cocina -programa ya retirado- y ha aparecido de forma telefónica en D Corazón, donde ya colabora Javier de Hoyos, otra cara de Ni que fuéramos shhh. Aunque hasta ahora ha querido ocultarlo, la periodista no ha tenido más remedio que confirmar que sí que ha recibido una oferta para ser colaboradora de Pase sin llamar, el nuevo programa que ocupará los viernes la franja de La Revuelta y El Hormiguero, un espacio para premiar a Inés Hernand, que da el salto a presentadora principal después de su paso por Playz (la plataforma digital de RTVE), Benidorm Fest, No sé de que me hablas y ahora como concursante de MasterChef Celebrity. En esta ecuación entraban Patiño y Esteban, dos nombres potentes para ser colaboradoras o incluso copresentadoras, pero ese fichaje no se ha podido cerrar.

La gallega ha salido al paso de la informaciones que han salido en los últimos días, que apuntaban que lo habría rechazado por no querer volver a ser colaboradora después de haber conseguido dar el salto a presentadora titular. «Me ofrecieron hace un tiempo colaborar en un programa de TVE que va a empezar en viernes en el access con el horario de Broncano presentado por Inés Hernand, que iba a estar Loles León y por lo que se ha publicado la sustituye Alba Carrillo. Me ofrecieron la posibilidad de colaborar todos los viernes y dije que no», ha contado ante las cámaras de Ten TV y Canal Quickie.

«Dicen que es porque yo soy presentadora y no me quiero rebajar de ese nivel. Y no, yo dije que no porque este programa me lleva mucho tiempo y me consume mucha energía y es el proyecto en el que quiero estar y no quiero volver a endeudar mi tiempo libre con algo que no sea de momento Ni que fuéramos, esa es la realidad, así se lo expliqué a la persona que me llamó. Y muy agradecida, parezco estúpida, pero no porque también tengo familia», ha aclarado muy enfadada tras leer informaciones que no son correctas.

Alba Carrillo será a copresentadora tras el ‘no’ de María Patiño

La ex modelo volverá a sí a ponerse al frente de un programa, algo que ya hizo en el pasado con Hable con ellas, un formato conducido por tres mujeres, muy parecido al que ahora estrenará La 1. En este caso serán tres presentadoras con edades diferentes las que compartirán la tarea de entrevistar a los invitados que pasen por el plató.