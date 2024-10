María Patiño se ve obligada a paralizar la emisión de ‘Ni que fuéramos shhh’: «¡Se te ve el pecho!»

Ni que fuéramos shhh ha querido premiar a una de sus colaboradores por su gran trabajo durante el mes de septiembre gracias a la sección El minuto de oro y minuto de plomo, en la que muestras los momentos con más y menos audiencia de cada tarde. Los protagonistas de esos momentos van sumando puntos, tanto negativos como positivos, y el ganador recibe algún tipo de premio. Chelo García-Cortés ha sido la ganadora de esa clasificación, por lo que la dirección ha decidido que disfrute de un relajante masaje, aunque lo ha tenido que hacer en el plató del programa y en pleno directo, lo que ha provocado un momento en el que María Patiño y sus compañeros han tenido que intervenir para evitar la censura de YouTube y Twitch, las dos plataformas en internet en las que emiten el programa, además de Ten TV.

Nada más arrancar la edición del jueves 17 de octubre, una camilla y dos masajistas han aparecido en mitad del plano, por lo que todo estaba preparado para el masaje. Es por eso que la colaboradora ha tenido que desvestirse y taparse con una toalla para no enseñar nada a los espectadores. Durante casi dos horas ha tenido que hacer sus intervenciones desde ahí, por lo que no ha podido disfrutar al máximo del relax que se supone que iba a tener. Además, no iba a ser una tarde fácil para ella, ya que el tema principal ha sido la boda de Ángel Cristo, el hijo de su íntima amiga Bárbara Rey, con la que compartió una recordada «noche de amor» junto a José Manuel Parada, el que fuera su marido y con el que descubrió su verdadera sexualidad.

La presencia del mítico presentador de Cine de barrio en la boda ha encendido a la catalana, que por unos minutos se ha olvidado del masaje y se ha encendido por su culpa. Parada ha acudido a la boda de Ángel después de que durante años haya sido amigo de Bárbara Rey, lo que Chelo se ha tomado como una gran traición.

Precisamente, al salir su nombre, la periodista se ha levantando de la camilla en la que estaba tumbada y casi enseña más de la cuenta. «¡Cuidado!», han gritado todos sus compañeros con su movimiento, ya que si la toalla que le cubría se caía se le podía ver algo más de lo que hubiera querido.

«Que se te ve un pecho», le ha gritado María Patiño, seguramente recibiendo órdenes desde control para evitar problemas. Además de tener que respetar el horario de protección infantil en el que se emite Ni que fuéramos shhh en Ten TV, los colaboradores deben de tener mucho cuidado con las normas que YouTube y Twitch tienen en sus emisiones.

De haberse visto un pecho es muy posible que los directos en las plataformas de internet se hubieran cortado a los pocos minutos, ya que cuidan que no se vea ningún tipo de contenido erótico en sus plataformas. No sería la primera vez que la emisión del programa presentador por María Patiño sufre estos problemas, ya que en otras ocasiones ha emitido imágenes o audios no permitidos por YouTube, provocando la caída del programa durante varios minutos.

Una imagen como la que protagonizó Tamara Gorro en Y ahora Sonsoles, donde enseñó un pecho por accidente durante solo unos segundos al final del programa, hubiese provocado una penalización en las plataformas de streaming, es por eso que los colaboradores son tan cuidadosos con este tema.