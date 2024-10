Tamara Gorro se ha convertido en protagonista absoluta de Y ahora Sonsoles de forma completamente involuntaria, algo que le ha pasado al final del programa del este miércoles en un momento en el que Sonsoles Ónega ya se había despedido de los espectadores. La colaboradora participaba como es habitual en la sección dedicada al mundo del corazón, donde el tema principal fueron los audios que OKDIARIO ha publicado en exclusiva de las conversaciones que la vedette y el rey emérito mantuvieron mientras tenían una relación sentimental. La escena sucedió cuando el resto de colaboradores ya se levantaba de sus sillas y se quitaban los micrófonos, confiados en que ya estaban fuera de plano, pero no era así y los espectadores pudieron ver durante unos segundos el descuido de la influencer cuando el vestido le jugó una mala pasada.

Gorro decidió quitarse el cable, que generalmente van dentro de la ropa para esconderlo y que va a parar a una petaca que generalmente queda escondida entre la silla y la espalda o colgada de alguna prenda. Al tirar del mismo ha provocado que el complicado escote que llevaba su vestido dejase un pecho al aire, con tan mala suerte de la prenda era tan ajustada que no llevaba sostén. La imagen apenas ha durado unos segundos y la propia Antena 3 ya la ha eliminado de su plataforma atresplayer, pero en ese momento ninguno de sus compañeros se ha dado cuenta y no han avisado a la valenciana de lo que estaba pasando. Como era de esperar, en redes sociales el vídeo sí que está corriendo como la pólvora y parece imposible de controlar ya en estos momentos.

Tamara Gorro se lo toma de la mejor manera posible

La influencer ha optado, como es habitual en ella, por tomárselo con naturalidad y no tratar de ocultarlo, por lo que solo unos minutos después de salir del programa ha querido hablar del tema en su cuenta de Instagram en un vídeo en la que se podía ver que estaba en un aeropuerto. «Me voy fuera de España. Literal, estoy en el aeropuerto, me voy fuera. Por favor, que se me ha salido la teta en directo», ha dicho entre risas junto a unos amigos.

«Que nadie se alarme, que solo ha sido un pechito, muy bien puesto, eso sí», ha continuado. Por último, ha celebrado que se le saliese al final del programa y no mucho antes, ya que se hubiese podido pasar toda la tarde enseñando más de lo que hubiera querido a los espectadores.

Aunque reconoce que al principio se ha disgustado un poco, luego ha preferido tomárselo con humor y no darle demasiada importancia. Sobre su viaje, la verdad es que era algo previsto y se trataba de un vuelo a Ibiza, donde pasará unos días allí para terminar algunos asuntos con el barco que tiene allí y traer a la península su coche, que hasta ahora tiene en la isla, por lo que es de esperar que después del fin de semana disfrutando de los cierres de las discotecas y viendo a sus amigos regrese al programa sin mayores problemas.