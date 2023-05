El pasado domingo 7 de mayo pudimos disfrutar de una nueva entrega de Supervivientes: Conexión Honduras presentado por Ion Aramendi y Laura Madrueño. No solamente conocimos el nombre del nuevo expulsado definitivo de la edición sino que, además, Manuel Cortés consiguió generar muchísima preocupación a la audiencia.

Todo comenzó cuando el hijo de Raquel Bollo se disponía a disputar la nueva prueba de recompensa. A pesar de todo, y como consecuencia de un contratiempo, el joven tuvo que ser atendido por los médicos de Supervivientes 2023. Fue la propia Laura Madrueño, como presentadora desde Honduras, quien informaba que Diego Pérez iba a sustituir al hijo de Raquel Bollo en esta prueba de recompensa.

“Como veis, está Diego porque Manuel está con el médico. Le están haciendo una revisión médica”, aseguró la presentadora, ante la sorpresa de todos los que se encontraban en plató y, especialmente, de Raquel Bollo. Por este motivo, Laura quiso dejar claro que lo que le ha ocurrido a Manuel Cortés “no es nada grave, que nadie se preocupe. Está todo controlado”.

Ion Aramendi quiso continuar con el tranquilizador mensaje que lanzó su compañera: “Raquel, tranquila, porque tu hijo Manuel está bien. Ya está con los demás en la playa. Tuvo una indisposición intestinal, pero ya está recuperado”, explicó. A pesar de estas palabras, Raquel Bollo seguía realmente preocupada por el estado de salud de su hijo.

De hecho, hasta que no vio a su hijo con el resto de sus compañeros, no se quedó tranquila. El propio concursante de Supervivientes 2023 tuvo la oportunidad de contar cómo se sentía: “Estoy un poco mejor. Me ha dado mucha pena por no poder disputar la prueba con todos mis compañeros, porque disfruto mucho de estos días y, justo antes de salir, he tenido un momento bastante chungo”.

Por si fuera poco, Manuel Cortés quiso explicarse aún más: “Pero gracias a Dios y al equipo magnífico que hay aquí se ha solventado rápido”. Finalmente, el programa continuó con total normalidad y Manuel Cortés pudo participar en todo lo que se organizó para esta nueva entrega de Supervivientes: Conexión Honduras. ¡Todo quedó en un susto!