Maluma se sincera sobre el episodio más duro de su trayectoria profesional: «Creí que me iba a morir»

Indiscutiblemente, Maluma se ha convertido en uno de los artistas del género urbano que más éxito ha cosechado durante los últimos años. Y es que, tema que saca al mercado, tema que se convierte en un absoluto éxito en reproducciones. De esta manera, siempre hemos podido ver su faceta como estrella de la industria musical. Sin embargo, han sido pocas las ocasiones en las que el colombiano se ha abierto en canal para hablar desde una perspectiva más personal. Por ello, recientemente, Juan Luis Londoño Arias, su nombre real, ha acudido como invitado al pódcast de Nude Project. Una entrevista donde ha hablado de la ansiedad, el vértigo de la fama y su etapa como padre.

«Cuando tenía demasiadas cosas me di cuenta de que mi vida podía ser maravillosa o miserable», confiesa. «Siempre trabajé por metas, por logros… con eso venía el dinero, la fama, las cosas materiales. Pero llegó un momento en que tuve una crisis muy fuerte, una crisis de ansiedad que sufrí en noviembre del año pasado. Sentía que lo tenía todo… y, aun así, me sentía mal», ha confesado. Y es que, por mucho éxito que estuviera teniendo a nivel profesional, a nivel personal no se encontraba bien. Una vida basada en recorrer el mundo para trabajar, llevar a cabo sus giras musicales, y que le terminó pasando factura.

«Mi cabeza estaba todo el tiempo andando en el proyecto. Pensando en Maluma, en el personaje, en el ego, en la vuelta, como loco», recuerda. «No estaba perdido, estaba en otra etapa de mi vida… pero sí, todo giraba en torno a eso», agrega. Asimismo, el colombiano ha explicado que su peor crisis de ansiedad tuvo lugar durante unas vacaciones familiares. Y es que, se acababa de dar un baño de hielo cuando comenzó.

«Cuando salí le dije a uno: ‘Marica, me voy a desmayar’. Sentía que el corazón se me salía. Pensé que me iba a morir», ha explicado en el pódcast. Lejos de quedar aquí, el intérprete de Borró Cassette ha confesado que, las semanas posteriores, padecía dolores de cabeza constantes y pánico. «Me hicieron todos los exámenes. Yo juraba que tenía un tumor en la cabeza. Hasta que el médico me dijo: ‘Estás perfecto’. Entonces entendí que era emocional», ha indicado.

Su saluda mental no estaba bien, y él era consciente. De hecho, todo empeoró tras un análisis médico. «No dormí nada. Cuando amaneció, sentí que me moría. Empecé a tener pensamientos locos, veía mi cuerpo saltando por los balcones. No porque quisiera morir, sino del miedo. Llamé a un amigo budista y él literalmente me rescató. Me solté y lloré tres horas. Ahí supe que era el alma, no el cuerpo, la que estaba pidiendo ayuda», confiesa el reguetonero.

Afortunadamente, poco a poco, Maluma ha logrado salir de ese pozo sin fondo en el que se veía envuelto. «No destruí el personaje de Maluma, pero sí entendí que tenía que cerrar un capítulo y empezar otro, con otro propósito. Todo cambió con mi hija», ha relatado. Pues, fue así como encontró la paz que tanto ansiaba.

«Ahora que tengo a mi hija, puedo dedicarle toda esa energía, todo ese amor. Me llegó en el momento exacto. La fama me dio mucho, pero la calma me lo dio todo. A veces uno tiene que tocar fondo para darse cuenta. Pero no debería ser así. No tienes que llegar hasta abajo para empezar a sentirte bien. Puedes hacerlo desde ya», concluye.