Maluma ha reaparecido en sus redes sociales, aunque con una serie de marcas en la cara que han provocado la preocupación de todos sus fans. El propio artista, tras recibir cientos de comentarios acerca de cómo había recibido esos arañazos en la cara, se encargó de diluir todo tipo de duda.

El intérprete de ‘Felices los 4’, a través de sus historias de Instagram, comentó que estas heridas se las provocó su perro, Buda. “La triste realidad es que Buda me mordió, pero fue de susto, no de agresividad” a lo que continuó comentando sobre el incidente: “Ya saben, pa‘que aprendan, los animales son muy leales, pero hay que tener mucho cuidado”.

“No lo hizo a malas. No pasa nada. Lo quiero como si nada hubiera pasado” agregó hacia su mascota, entendiendo que no es necesario tomar medidas contundentes después de la conducta de su dóberman.

Este involuntario ataque de Buda causó al intérprete de ‘Cositas de la USA’ varias heridas, entre ellas, una marca cerca del ojo izquierdo que parece no tener graves repercusiones respecto a la salud del artista colombiano. Restando importancia a lo ocurrido, quiso bromear comentando irónicamente, que tendría que usar mucho maquillaje para poder cubrir todas las marcas.

El pasado mes de abril, Buda se sumaría a la familia perruna de Maluma, y ahora comparte casa con sus hermanos, Bonnie y Clyde, dos huskies siberianos de aspecto albino. El propio artista ha compartido en varias ocasiones, a través de su cuenta de Instagram, fotos a los que denomina sus hijos.

Además, este amigable dóberman debutó como modelo junto a su dueño en la campaña de primavera-verano de 2022, para una marca de lujo como es Versace, ¡quién lo diría! Aunque no hay duda alguna que ambos forman un gran equipo en casa, y frente a las cámaras.