Ha llegado el momento, los premios a la mejor música europea están a punto de volver a ser entregados en una nueva gala donde Maluma y Måneskin serán dos de las estrellas protagonistas. Tal y como ha sido confirmado, el próximo domingo 14 de noviembre a las 21:00h desde el Papp László Budapest Sportaréna de Hungría tendrá lugar los MTV EMA’s 2021.

Un evento único donde solamente las estrellas del momento en la industria musical serán las encargadas de amenizar la noche con sus actuaciones. Por ello, recién llegado de su exitosa gira ‘Papi Juancho USA 2021’, la súper estrella mundial latina Maluma hará una parada por Europa para volver a pisar los escenarios de los MTV EMA’s.

Just found out that ✨ @maluma bb ✨ will be performing at the #MTVEMA this year aaaand I’m suddenly single…? 😍💗 Don’t miss it 14th of Nov on MTV! 🎆 pic.twitter.com/QPMvEarH4B

— MTV EMA (@mtvema) October 27, 2021