Poco a poco y con el paso del tiempo, Lalo Ebratt se ha convertido en uno de los artistas latinos que más ha marcado la diferencia. En todos los sentidos. Llegó pisando fuerte a la industria musical, sin tan siquiera imaginar que llegaría a sorprender tanto y tan rápido. ¡Pero lo ha hecho y continúa haciéndolo!

Si hay algo que caracteriza a Lalo Ebratt es que siempre sabe cómo dar en la tecla no solamente en sorprender a sus seguidores sino también en superarse a sí mismo. Recientemente anunció que estaba a punto de sacar a la luz una canción. Lo que no esperábamos es que iba a ser con otro de los artistas colombianos del momento.

Estamos hablando, cómo no, de Maluma. Estamos ante una de las colaboraciones más esperadas de los últimos tiempos. A la vista está que la espera ha merecido muchísimo la pena puesto que este proyecto no ha dejado absolutamente indiferente a nadie. Y siendo honestos, no es para menos.

Después de tanta espera, por fin ha llegado a nuestras vidas ‘Sukutubla’. Los dos artistas tenían muchísimas ganas de que esta canción saliera a la luz, ¡y ahora nos damos cuenta del motivo! Es más que evidente que los estilos musicales de Lalo Ebratt y Maluma son bastante diferentes. A pesar de todo, han sabido combinarlos a la perfección.

¡Y de qué manera! Este ‘Sukutubla’, lejos de contar con estos grandes artistas, cuenta con la producción de un rostro conocido por la industria. Estamos hablando, cómo no, de Yera. Un hecho que hace que este proyecto sea aún más redondo. Por si fuera poco, Lalo Ebratt y Maluma también nos han sorprendido con un espectacular vídeo musical.

En él podemos ver cómo “Papi Juancho” representando a un ángel, mientras que el demonio es Lalo Ebratt. Los dos tratan por todos los medios de robar la atención de una mujer que está bailando y disfrutando de la canción que está sonando en un bar. ¿Aún no has escuchado ‘Sukutubla’? ¡Dale al play! Estamos seguros de que no te dejará indiferente.